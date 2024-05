Eurovision: Υποβλήθηκε καταγγελία στον εκπρόσωπο της Ολλανδίας – Ανακρίθηκε από την αστυνομία

Καταγγελία υποβλήθηκε εις βάρος του εκπροσώπου της Ολλανδίας στη Eurovision, σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Malmo Arena.

Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί.

🇳🇱 Dutch media reports that a complaint against Joost has been filed and that he was interrogated late last night by the police.

The police further reports it's about an incident that occurred with a female television production worker.

More: https://t.co/BEu5Jiv1Rk

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 11, 2024