Eurovision 2024: Το μεγάλο φαβορί και η θέση της Ελλάδας στη δεκάδα των στοιχημάτων

Η Eurovision 2024 φαίνεται πως συγκεντρώνει το μαζικό ενδιαφέρον του κοινού στον διαγωνισμό, ύστερα από αρκετά χρόνια, μιας και οι φετινές συμμετοχές έχουν δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που θα εκπροσωπήσουν την κάθε χώρα.

Η Κροατία φέτος έρχεται να κάνει την ανατροπή, με τον Μάρκο Πουρίσιτς, γνωστό ως Baby Lasagna και το πανκ ροκ τραγούδι του «Rim Tim Tagi Dim» να έχει ήδη μπει πρώτο στα στοιχήματα του Eurovisionworld.

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim | Croatia 🇭🇷 | Official Music Video | Eurovision 2024

Η επίσημη ιστοσελίδα που σπάνια «πέφτει» έξω στις εκτιμήσεις για τις χώρες της πεντάδας, δείχνει τον Κροάτη να φιγουράρει στην κορυφή, χωρίς κάποιο μεγάλο ανταγωνιστή. Η Αντζελίνα Μάνγκο από την Ιταλία με το «La Noia» είναι επίσης ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού, όπως και η 28χρονη Ουκρανή Τζέρι Χείλ με το «Teresa & Maria».

Η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι» παραμένει στην 7η θέση, αλλά η μεγάλη απήχηση του ελληνικού τραγουδιού στα social media, δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα και η ελληνική αποστολή να μπει στην πεντάδα.

Η πρώτη δεκάδα στα στοιχήματα



Το τραγούδι της Κροατίας

Ο Κροάτης Πουρίσιτς που μονοπωλεί το ενδιαφέρον εφιστά με το κομμάτι του την προσοχή στις κοινωνικές και πνευματικές προκλήσεις των ανθρώπων και της πολιτείας.

Μπορεί να μην είναι αντιληπτό σε όλους το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει, αλλά αν ψάξει κανείς περισσότερα για το «Rim Tim Tagi Dim», θα δει ότι περιγράφει με ένα είδος μαύρου χιούμορ, το άγχος και την αγωνία των Κροάτων που ωθούνται στο να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για να αναζητήσουν καλύτερες ευκαιρίες.

Παράλληλα, οι στίχοι του τραγουδιού κρύβουν δυνατά μηνύματα που αποτυπώνουν ένα εθνικό δίλημμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιγράψει την Κροατία ως χώρα μετανάστευσης, καθώς όλο και περισσότεροι την εγκαταλείπουν. Το «Rim Tim Tagi Dim» ασχολείται με αυτή τη μαζική έξοδο των νέων – και τις επιπτώσεις που έχει σε αυτούς που φεύγουν και σε αυτούς που αφήνουν πίσω τους.

Το τραγούδι ξεκινά με έναν νέο να ανακοινώνει ότι φεύγει από το σπίτι του. Το βιντεοκλίπ δείχνει ότι φεύγει από μια αγροτική κοινότητα, η οποία μπορεί να αντικατοπτρίζει τα περίχωρα του Umag, της γενέτειρας του Baby Lasagna. Παρά τα μεγάλα όνειρα, αυτό το ταξίδι είναι γεμάτο πανικό, πόνο και άγχος.

Η Κροατία θα διαγωνιστεί στον Α’ ημιτελικό στην Eurovision 2024.

Ποιος είναι ο Μάρκο Πουρίσιτς / Baby Lasagna

Ο Μάρκο Πουρίσιτς, γνωστός επαγγελματικά ως Baby Lasagna, είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός. Από το 2011 έως το 2016 και από το 2018 έως το 2022, ήταν ο βασικός κιθαρίστας του ροκ συγκροτήματος Manntra. Μετά τη θητεία του στο γκρουπ, μεταπήδησε για να ακολουθήσει σόλο καριέρα το 2023. Στις 21 Οκτωβρίου 2023, ο Πουρίσιτς κυκλοφόρησε το ντεμπούτο σινγκλ του «IG Boi» με το ψευδώνυμο Baby Lasagna μέσω των Molly Studios. Δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2023, κυκλοφόρησε το δεύτερο σινγκλ του «Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much».

Ο Πουρίσιτς ήταν μεταξύ των συμμετεχόντων της Dora 2024, της Κροατικής επιλογής για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024, με το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» και προκρίθηκε από τον ημιτελικό του στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Τελικά κέρδισε τον τελικό στις 25 Φεβρουαρίου.

