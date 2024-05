Eurovision 2024: Η Κύπρος πέρασε στον τελικό – Ποιες άλλες χώρες προκρίθηκαν

O πρώτος ημιτελικός της 68ης Eurovision ολοκληρώθηκε, με την Κύπρο να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η Silia Kapsis εντυπωσίασε στη σκηνή με το τραγούδι «Liar», ενώ την παράσταση έκλεψε και ο Κροάτης Baby Lasagna με το «Rim Tim Tagi Dim» που θεωρείται και το φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

Από τις 15 χώρες που συμμετείχαν στον πρώτο ημιτελικό, προκρίθηκαν οι εξής 10:

1. Σερβία / Teya Dora – Ramonda

2. Πορτογαλία / Iolanda – Grito

3. Σλοβενία / Raiven – Veronika

4. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

5. Λιθουανία / Silvester Belt – Luktelk

6. Φινλανδία / Windows95man – No Rules!

7. Κύπρος / Silia Kapsis – Liar

8. Κροατία / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

9. Ιρλανδία / Bambie Thug – Doomsday Blue

10. Λουξεμβούργο / Tali – Fighter

Οι 5 χώρες που δεν κατάφεραν να περάσουν στον τελικό είναι οι:

1. Πολωνία / Luna – The Tower

2. Ισλανδία / Hera Björk – Scared of Heights

3. Αζερμπαϊτζάν / Fahree & I. Dovlatov – Özünlə Apar

4. Αυστραλία / Electric Fields – One Milkali

5. Μολδαβία / Natalia Barbu – In the Middle

Υπενθυμίζεται ότι η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου. Θα προηγηθεί την Πέμπτη 9 Μαΐου ο δεύτερος ημιτελικός, με τη Μαρίνα Σάττι να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι «Ζάρι».

