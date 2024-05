Eurovision 2024: Εσπασε το βραβείο το Nemo πάνω στη σκηνή, ο τραυματισμός και οι πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη

Με το μότο «United by Music» πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/5) ο μεγάλος τελικός του 68ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, που φιλοξενήθηκε φέτος στη σκηνή του Malmo Arena στη Σουηδία, μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ1 και τον παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. To Nemo, με το τραγούδι «The Code», χάρισε την πρωτιά στην Ελβετία στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό της Eurovision 2024.

Το Nemo συγκέντρωσε 591 πόντους με το τραγούδι «The Code», και εξασφάλισε το βραβείο για τη χώρα του. Η Κροατία ήρθε δεύτερη καθώς απέσπασε 547 πόντους, ακολούθησε η Ουκρανία που πήρε 453 πόντους, ενώ τελευταία βγήκε η Νορβηγία με 16 συνολικά πόντους από κριτικές επιτροπές και κοινό.

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής δόθηκε στην Ελβετία και το Nemo, ενώ η Κύπρος, την οποία εκπροσώπησε η Silvia Kapsis με το τραγούδι «Liar», έλαβε τη 15η θέση. Η Μαρίνα Σάττι με το «ZARI» έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και κατέκτησε την 11η θεση με 126 βαθμούς.

Το Nemo, που ήταν ένα από τα φαβορί για να κερδίσουν τον διαγωνισμό με το τραγούδι του, «The Code», έδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία ισορροπώντας πάνω σε ένα γιγαντιαίο, περιστρεφόμενο δίσκο – ενώ παράλληλα έδειξε τις φωνητικές του ικανότητες αγγίζοντας κάποιες από τις πιο ψηλές νότες (το ρεφρέν είναι εμπνευσμένο από τον «Μαγικό αυλό» του Μότσαρτ, που συνήθως τραγουδιέται από σοπράνο).

«Κάποιος με ρώτησε αν έχω μαγνήτες στα παπούτσια μου», είπαν. «Και είπα, γαμώτο, αυτό θα ήταν μια καταπληκτική ιδέα – γιατί τότε δεν θα χρειαζόταν να ανησυχώ για την ισορροπία όλη την ώρα. «Είναι πάντα λίγο τρομακτικό, αλλά αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό για μένα», είχε δηλώσει ο ίδιος για την εμφάνιση του, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός και η χαρά του φαίνεται πως έγιναν η αφορμή για ένα μικρό ατύχημα. Όλα ξεκίνησαν όταν το Nemo ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο από την περσινή νικήτρια, Loreen. Με δάκρυα στα μάτια αφιέρωσε το τρόπαιο στην αγάπη και την ισότητα, και στη συνέχεια ερμήνευσε για δεύτερη φορά το τραγούδι που του χάρισε τη νίκη. Στο φινάλε του τραγουδιού, το Nemo πανηγυρίζοντας γονάτισε στη σκηνή και με μια απρόσεκτη κίνηση χτύπησε το τρόπαιο στο δάπεδο, και το έσπασε στα δύο.

Το Nemo στάθηκε κοντά για λίγα δευτερόλεπτα, με έκφραση έκπληξης στο πρόσωπο του, πριν σηκωθεί κρατώντας στα χέρια του μόνο το μισό τρόπαιο. Αργότερα, αποκαλύφθηκε πως ο τραγουδιστής είχε σπάσει και τον αντίχειρά του. Όσο για το βραβείο, αντικαταστάθηκε άμεσα μ’ ένα καινούργιο.

«Εσπασα τον κωδικό και έσπασα το βραβείο. Το βραβείο μπορεί να επιδιορθωθεί, και η Eurovision χρειάζεται διόρθωση κάπου-κάπου» είπε για το βραβείο που έσπασε και στη συνέχεια ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Ευχαριστώ όλους όσοι δούλεψαν για το τραγούδι. Συνέβη πέρυσι και εγώ το έγραψα για να το δώσω σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη. Και όταν μου είπαν να το πω εγώ, είπα ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αλλά πως θα έδινα μία ευκαιρία και τελικά κατέληξα να γράφω ένα από τα πιο δημιουργικά τραγούδια που είχα κάνει ποτέ. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου που κατάφερα να έχω αυτό το κομμάτι της τέχνης, που είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό τραγούδι. Η ομάδα που με ακολούθησε ήταν γεμάτη αγάπη και χαρά και αυτό είναι που θέλω να κρατάω μέσα μου ως ανάμνηση».

O πρώτος non binary καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού

Το Nemo είναι ένας non binary 24χρονος τραγουδιστής και ράπερ που γεννήθηκε στο Biel, μια μικρή δίγλωσση πόλη της Ελβετίας. Αν και το Nemo παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς από μικρό παιδί, έγινε διάσημο εν μία νυκτί το 2016, όταν μια από τις εμφανίσεις του έγινε viral, ενώ έχει κυκλοφορήσει δύο EPs και είχε επτά τραγούδια στο επίσημο ελβετικό Singles Chart. Και δεν είναι άγνωστο σε τηλεοπτικό διαγωνισμό, καθώς τερμάτισε πέμπτο στη δεύτερη σεζόν του The Masked Singer Switzerland.

Στη μουσική του, το Nemo ασχολείται με προσωπικά θέματα όπως η ταυτότητα φύλου, η ψυχική υγεία και η θέση του ατόμου σε αυτόν τον κόσμο. Το Nemo είναι ο πρώτος non-binary νικητής στην ιστορία της Eurovision. Στην πραγματικότητα, το 2024 είναι η πρώτη χρονιά που η Eurovision φιλοξένησε ανοιχτά μη δυαδικούς ερμηνευτές, καθώς η συμμετοχή της Ιρλανδίας, Bambie Thug, είναι επίσης non binary.

Σε συνέντευξή του στο Eurovoix, το Nemo εξήγησε τι σημαίνει γι’ αυτό η συμμετοχή του ως μη δυαδικός καλλιτέχνης. Είπε: «Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να αφήσω τους ανθρώπους που είναι μη δυαδικοί, τρανς, οτιδήποτε, να γνωρίζουν ότι είναι τέλειοι όπως είναι. Και αισθάνομαι ότι [η συμμετοχή στη Eurovision] πραγματικά στέλνει αυτό ως σημάδι. Για μένα, το να εμφανιστώ ως ο εαυτός μου και να ερμηνεύσω το τραγούδι μου, να μιλήσω για το ότι είμαι non-binary, να μιλήσω για την εμπειρία του να βρω τον αληθινό μου εαυτό και να εκδηλωθώ… αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο που έχω και θέλω να το χρησιμοποιήσω».

Πηγή: Έθνος