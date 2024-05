Eurovision 2024: Αστυνομία και φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκρούστηκαν έξω από το στάδιο

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το Malmo Arena, για να φωνάξουν μηνύματα στήριξης των Παλαιστινίων διέλυσε η αστυνομία καθώς τα μέτρα στην πόλη Μάλμε την ώρα που διεξάγεται ο τελικός της Eurovision είναι δρακόντεια.

Οι διαδηλωτές κυμάτισαν σημαίες στο ρυθμό συνθημάτων «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ ορισμένοι φορούσαν παλαιστινιακή μαντίλα, στα πρόσωπα και τα κεφάλια τους.

«Φαίνεται ότι έχουν την εξουσιοδότηση να είναι πιο επιθετικοί από το συνηθισμένο» είπε αναφερόμενη στην αστυνομία της πόλης στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σάρα, μια 45χρονη κάτοικος του Μάλμε. «Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό».

Χιλιάδες στους δρόμους

Νωρίτερα, χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους του Μάλμε, ενάντια στην ισραηλινή συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα.

Με τεράστιες σημαίες της Παλαιστίνης και πλακάτ κατά της Eurovision για το γεγονός ότι δεν απέκλεισε το Ισραήλ, περισσότεροι από 5.000 διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα όπως «Eurovision, δεν μπορείς να κρυφτείς, υποστηρίζεις τη γενοκτονία» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

BREAKING:

Happening right now in Malmo, Sweden.

Absolutely MASSIVE pro-Palestine protest opposing Israel’s participation in Eurovision.

🇵🇸🔥 pic.twitter.com/fftKqQgNZU

— sarah (@sahouraxo) May 11, 2024