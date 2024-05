Eurovision 2024: Απόψε ο μεγάλος τελικός – Η σειρά εμφάνισης Ελλάδας και Κύπρου, τι δείχνουν τα στοιχήματα

Μετά την επιτυχημένη εμφάνισή της, στον δεύτερο ημιτελικό στη Eurovision 2024, η Μαρίνα Σάττι κέρδισε για την Ελλάδα το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό με το τραγούδι «ZARI».

Τον μεγάλο τελικό της Eurovision θα σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα. Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, θ’ ανακοινώσει η Eλενα Παπαρίζου, η μοναδική που κατέκτησε την πρώτη θέση για την Ελλάδα στη Eurovision του 2005, με το τραγούδι «My number one».

Σε ποια θέση θα εμφανιστεί η Μαρίνα Σάττι

Μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών, πραγματοποιήθηκε κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς εμφάνισης των εκπροσώπων των χωρών στον τελικό. Η Μαρίνα Σάττι επιλέχθηκε για να τραβήξει το ανάλογο κλήρο, με το αποτέλεσμα να καθορίζει τη θέση της στο πρώτο μισό. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι θα εμφανιστεί στη 12η θέση. Στην ίδια διαδικασία, η Silia Kapsis εξασφάλισε μια θέση στο δεύτερο μισό για την Κύπρο, με την εμφάνισή της να προγραμματίζεται στην 20η θέση.

Στον τελικό θα συμμετάσχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) και η διοργανώτρια χώρα, Σουηδία.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών: Σουηδία, Ουκρανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Λετονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ιταλία, Σερβία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Αρμενία, Κύπρος, Ελβετία, Σλοβενία, Κροατία, Γεωργία, Γαλλία και Αυστρία.

Τα στοιχήματα

Μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, η κατάσταση των χωρών στα στοιχήματα άλλαξε. Η Κροατία παραμένει το απόλυτο φαβορί, ενώ το Ισραήλ παίρνει μεγάλο ποντάρισμα τις τελευταίες ώρες και από όγδοο εκτοξεύτηκε στη δεύτερη θέση. Σταθερά ψηλά είναι η Ελβετία και η Ιρλανδία, ανοδική τάση έχει η Γαλλία, ενώ μεγάλη δύναμη έχασε η Ιταλία και η Ολλανδία.

Η ελληνική συμμετοχή έχει κερδίσει αρκετό κόσμο, γι’ αυτό και φιγουράρει στην ένατη θέση των στοιχημάτων. Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σταθερά στην πρώτη δεκάδα και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να βρίσκεται εκεί και τη βραδιά του τελικού ή αν θα μπορέσει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο τις πρώτες θέσεις.

Οι εκπλήξεις της βραδιάς

Στην έναρξη της βραδιάς θα εμφανιστεί ο Σουηδός καλλιτέχνης Bjorn Skifs, ο οποίος θα ερμηνεύσει το single του «Hooked On A Feeling». Μετά την εμφάνιση των χωρών, στη σκηνή θ’ ανέβουν η Charlotte Perrelli, η Carola και η Conchita Wurst για να αποτίσουν φόρο τιμής στους ABBA, καθότι φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που το θρυλικό συγκρότημα χάρισε στη χώρα την πρώτη της νίκη με το τραγούδι «Waterloo».

Επίσης, οι Alcazar, ένα από τα πιο αγαπημένα σουηδικά συγκροτήματα, θα επανενωθούν για χάρη του τελικού της Eurovision 2024. Μία από τις πιο όμορφες στιγμές θα είναι η δυναμική επιστροφή της Loreen, η οποία πριν από έναν χρόνο σήκωσε το τρόπαιο για τη Σουηδία, με το τραγούδι «Tattoo». Η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει το νέο της κομμάτι «Forever», ενώ θα ακούσουμε το «Tattoo» σε διασκευή.

«Είμαι ενθουσιασμένη που θα βρεθώ στον φετινό τελικό της Eurovision στο Μάλμε. Θα είναι συναισθηματική εμφάνιση. Μ’ εκπλήσσετε κάθε φορά. Αυτή η εμφάνιση είναι αφιερωμένη σε εσάς, στην κοινότητα και τους φανς που μου δίνετε συνεχώς αγάπη. Θεωρήστε το ένα εγκάρδιο δώρο από εμένα προς εσάς» σχολίασε η Loreen.

Η Ολλανδία στο χείλος του αποκλεισμού

Η συμμετοχή της Ολλανδίας στη Eurovision, Joost Klein, βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) λόγω ενός ανεξήγητου «περιστατικού» – και δεν θα κάνει ξανά πρόβες μέχρι «νεωτέρας ειδοποίησης».

Ο Ολλανδός τραγουδιστής δεν συμμετείχε στην προτελευταία γενική πρόβα του σόου στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να ερμηνεύσει το τραγούδι του «Europapa» στην πέμπτη θέση, λίγο πριν από την Eden Golan, 20 ετών, από το Ισραήλ, με το τραγούδι της «Hurricane».

Η EBU ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Διερευνούμε επί του παρόντος ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορούσε τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. «Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

🇳🇱 Joost Klein has been removed from Eurovision rehearsals following a reported incident. The EBU is investigating. #eurovision #Eurovision2024

🔗 https://t.co/DteOz2a9Kt pic.twitter.com/meNJzkasqK

— wiwibloggs (@wiwibloggs) May 10, 2024