Έτσι απεικόνισε το Copernicus τη φωτιά στην Εύβοια

Η φωτιά στην Κεντρική Εύβοια, που έκαιγε όλο το βράδυ της Τρίτης, άφησε πίσω της στάχτες και καμένη γη. Ανθρώπινες ζωές και κατοικίες ευτυχώς δεν κινδύνευσαν, όμως καταστράφηκε μεγάλο μέρος πευκοδάσους περιοχής Natura, σηματοδοτώντας τεράστια οικολογική καταστροφή τόσο για την περιοχή όσο και για τη χώρα ολόκληρη.

Το σύστημα «Κοπέρνικος» κατέγραψε από δορυφόρο τον καπνό από τη μεγάλη φωτιά, ο οποίος, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, είναι πυκνός και καλύπτει μεγάλος μέρος της περιοχής.

4 hours after being activated for the Evia 🇬🇷 #wildfire, our #RapidMappingTeam has delivered its “First Estimate Product” based on a @planetlabs image acquired today

Unfortunately thick smoke does not allow to perform a full delineation

A VHR acquisition is planned for tomorrow pic.twitter.com/XmTYL2GLQc

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2019