Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας στο 29ο Δημοτικό Βόλου

Το 29ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου βραβεύτηκε με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για την τελειότητα της εργασίας στο έργο e-Twinning «C.O.O.L. Colors of Our Land». Το πρόγραμμα εκπόνησε η Ε’ Τάξη σχολικού έτους 2020-21 και συμμετείχαν σχολεία από Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Ουκρανία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. Ένα συνεργατικό και διαθεματικό έργο με κοινούς στόχους από όλους τους συμμετέχοντες.

«Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με άλλες χώρες και πολιτισμούς με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο» τόνισε η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη, η οποία συντόνισε τις δραστηριότητες των μαθητών και τη συνεργασία με τους μαθητές των σχολείων του εξωτερικού, προσθέτοντας: «Όπως και η γνωριμία με τις ομορφιές και τις παραδόσεις άλλων χωρών, φαγητά, αξιοθέατα, σημαίες, χειροτεχνίες, λουλούδια μέσω της χρήσης των χρωμάτων σε διεθνείς ομάδες, δηλαδή ομάδες στις οποίες συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα».

Η γλώσσα επικοινωνίας η Αγγλική, ενώ η καινοτομία αφορά στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. «Η χρήση της τεχνολογίας ήταν αυτή που έκανε το πρόγραμμα πιο ζωντανό. Η επικοινωνία με τους συνεργάτες άλλων σχολείων γινόταν μέσω της πλατφόρμας e-Twinning και οι διαδικτυακές συναντήσεις έγιναν μέσω της πλατφόρμας Zoom» εξήγησε η ίδια.

Το έργο ενσωματώθηκε στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και έγινε χρήση της διαθεματικής προσέγγισης. Η δεξιότητα της ομιλίας αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων και στις διαδικτυακές συναντήσεις των μαθητών με τους άλλους συνεργάτες, η δεξιότητα της γραφής αναπτύχθηκε με τη γραφή comic stories και χριστουγεννιάτικων καρτών και η δεξιότητα της ανάγνωσης κατά την εξεύρεση πληροφοριών από το διαδίκτυο και η ακουστική ικανότητα κάθε φορά που έπρεπε να επικοινωνήσουν με τους συνομιλητές τους.

Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά μέσα από τα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα, Μουσική, Αγγλική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Αισθητική Αγωγή, Γεωγραφία. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Οι δράσεις του προγράμματος ενθουσίασαν τους μαθητές και τους γονείς τους. Οι εκπαιδευτικοί, αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετείχαν, ωφελήθηκαν από τη συνεργασία με τα σχολεία των άλλων χωρών, βγήκαν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα πήρε ευρωπαϊκή διάσταση.

Το e-Twinning δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς σε on line ομάδες εργασίας, ώστε να συζητήσουν και να εργαστούν για συγκεκριμένα θέματα. Η εκπαιδευτικός διευκολύνθηκε επίσης στην κοινωνική δικτύωση και την επαγγελματική ανάπτυξη.

«Το σχολείο μας είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα σχολεία με τη χρήση ΤΠΕ αποκομίζοντας παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη» ανέφερε η εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας του σχολείου κ. Φιλίτσα Φραγκογεώργη, η οποία συντόνισε τις δραστηριότητες των μαθητών και τη συνεργασία με τους μαθητές των σχολείων του εξωτερικού. «Οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις εργασίες του προγράμματος» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «η εργασία των μαθητών της Ε’ τάξης και του σχολείου έχει αναγνωριστεί στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο», δίνοντας συγχαρητήρια σε όλους.