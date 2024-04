Εθελοντικός καθαρισμός δάσους κι ακτής από τον ΣΕΑΝ Μαγνησίας

Στο πλαίσιο συνεργασίας της Lets do it Greece με πολλούς φορείς πανελλαδικά, έτσι και ο

ΣΕΑΝ Μαγνησίας έχει συμμετάσχει πολλές χρονιές στον εθελοντικό καθαρισμό ακτών και

δασών στο νομό μας.

Με επιτυχία, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 14/4/2024, για πέμπτη χρονιά, ο

προγραμματισμένος εθελοντικός καθαρισμός ακτής και περιαστικού δάσους από τον

Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Μαγνησίας, στο πλαίσιο συνεργασίας με την Let's do it

Greece .

Η τοποθεσία που είχε επιλεγεί από το Δ.Σ. του Συνδέσμου μας την φετινή χρονιά ήταν η

πρώτη παραλία-ακτή και στο περιαστικό δάσος που τη περιβάλλει στον Άγιο Στέφανο

(Σωρός) μερικά χιλιόμετρα μακριά από το Βόλο.

Με αρκετή όρεξη τα μέλη μας ξεχύθηκαν οργανωμένα άλλοι στην ακτή και άλλοι στο δάσος

που υπάρχει πάνω από την παραλία. Το αποτέλεσμα ήταν να μαζευτούν 22 σακούλες με

διάφορα είδη κυρίως πλαστικό, χαρτί, ρούχα, χαρτόκουτα κλπ., και τα οποία πετάχτηκαν

στους παρακείμενους κάδους του δήμου διαχωρίζοντας άλλα για ανακύκλωση κι άλλα ως

κανονικά απορρίμματα.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη του που προσήλθαν εθελοντικά στο κάλεσμά του Συνδέσμου

και βοήθησαν στον εξωραϊσμό-καθαρισμό της περιοχής