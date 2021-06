Εθελοντική αιμοδοσία στο Βελεστίνο «τιμή» στους αγωνιστές της ζωής

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη λαμβάνει χώρα στις 14 Ιουνίου κάθε έτους. Στόχος είναι να αυξηθεί η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για ασφαλές αίμα και προϊόντα αίματος για μετάγγιση και για τη ζωτικής σημασίας συμβολή των εθελοντών, μη αμειβόμενων αιμοδοτών στο εθνικό σύστημα υγείας.Η ανάγκη για αίμα είναι καθολική, αλλά η πρόσβαση στο αίμα για όλους εκείνους που το έχουν ανάγκη δεν είναι. Η έλλειψη αίματος είναι ιδιαίτερα έντονη στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Για να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι χρειάζονται ασφαλές αίμα έχουν πρόσβαση σε αυτό, όλες οι χώρες χρειάζονται εθελοντές, μη αμειβόμενους αιμοδότες που να δίνουν αίμα τακτικά. Σε όλη την πανδημία COVID-19, παρά τον περιορισμό κυκλοφορίας και άλλες προκλήσεις, οι αιμοδότες σε πολλές χώρες συνέχισαν να δωρίζουν αίμα και πλάσμα σε ασθενείς που χρειάζονται μετάγγιση. Αυτή η εξαιρετική προσπάθεια σε μια άνευ προηγουμένου κρίσης υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των καλά οργανωμένων, αφοσιωμένων εθελοντών αιμοδοτών, μη αμειβόμενων στην εξασφάλιση ασφαλούς και επαρκούς παροχής αίματος σε κανονικές και επείγουσες συνθήκες.

Η φετινή καμπάνια

Για το 2021, το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη είναι «Δώστε αίμα και κάντε τον παλμό του κόσμου να χτυπάει» (Give blood and keep the world beating). Το μήνυμα υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των αιμοδοτών στη διατήρηση του παλμού του κόσμου σώζοντας ζωές και βελτιώνοντας την υγεία των άλλων. Ενισχύει την παγκόσμια έκκληση ώστε περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να δωρίζουν αίμα τακτικά και να συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας.

Η φετινή καμπάνια εστιάζει ιδιαιτέρως στο ρόλο των νέων στην εξασφάλιση ασφαλούς παροχής αίματος. Σε πολλές χώρες, οι νέοι είναι στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην επίτευξη ασφαλούς παροχής αίματος μέσω εθελοντικών, μη αμειβόμενων αιμοδοσιών. Οι νέοι αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε πολλές κοινωνίες και είναι γενικά γεμάτοι ιδέες, ενθουσιασμό και δημιουργικότητα.

Η Ιταλία θα φιλοξενήσει την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 2021 μέσω του Εθνικού Κέντρου Αίματος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις 14 Ιουνίου 2021.

Στον νομό μας ο σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» αποφάσισε να γίνει εθελοντική αιμοδοσία στο Βελεστίνο στις 11 Ιουνίου για να τιμήσει τους καθημερινούς εθελοντές-αγωνιστές της ζωής αλλά και στην μνήμη του Ρήγα Φεραίου και όλων των ηρώων –αγωνιστών του 1821 που έδωσαν το αίμα τους για μια Ελλάδα ελεύθερη με ιδανικά. Την Παρασκευή 11 Ιουνίου η κινητή θα βρίσκεται στον πεζόδρομο του Βελεστίνου από 9.00 ως 13.00.