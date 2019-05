Εταιρεία πουλά στο διαδίκτυο μίνι φούστες και μαξιλάρια με εικόνες από το Άουσβιτς

Η διεύθυνση του Μουσείου του Άουσβιτς στην Πολωνία εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση ενάντια στην εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου «Redbubble», η οποία πουλά μέσω της ιστοσελίδας της μαξιλάρια και μίνι φούστες απεικονίζοντας φωτογραφίες από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

«Πιστεύετε πραγματικά ότι η πώληση τέτοιων προϊόντων, όπως μαξιλάρια, μίνι φούστες ή τσάντες που απεικονίζουν το Άουσβιτς – ένα μέρος όπου συνέβη μια τεράστια ανθρώπινη τραγωδία με πάνω από 1,1 εκατομμύρια νεκρούς- είναι αποδεκτή;», γράφει σε επίσημη ανακοίνωσή του το Μουσείο Άουσβιτς στην Πολωνία και προσθέτει:

«Αυτό είναι μάλλον ενοχλητικό και ασέβεια».

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz – a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered – is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) May 7, 2019