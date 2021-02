Εστίαση, εκπαιδευτικοί, φοιτητές οι φορείς επιπολασμού του κορωνοϊού στον Βόλο το Νοέμβριο

Η πρώτη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα που αξιολογεί τον επιπολασμό του SARS-CoV-2 και τον αντίκτυπο των περιοριστικών μέτρων στη διασπορά της νόσου από τη σκοπιά της ευπάθειας των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε στο δήμο Βόλου με «εργαλείο» τα rapid tests που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου,

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθησαν κατά τη διάρκεια των δύο διήμερων προγραμμάτων δειγματοληπτικού ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CoV-2 που πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα του Βόλου πριν και ένα μήνα μετά την εφαρμογή του καθολικού lockdown (6-7 Νοεμβρίου 2020 και 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα) υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Πνευμονολογικής Κλινικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όπως εξηγεί η κ. Ουραία Κώτσιου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής του Π. Θ, η μελέτη έδειξε πως πριν την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, οι εργαζόμενοι στον τομέα τροφοδοσίας / εστίασης είχαν κατά 22% μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσούν σε σχέση με τους εργαζομένους άλλων κλάδων ή τους συνταξιούχους, και στην πλειοψηφία τους ήταν ασυμπτωματικοί. Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αυτής της μελέτης ήταν ότι πριν το lockdown, το ένα τρίτο των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών ανήκαν στον κλάδο της διδασκαλίας και εκπαίδευσης με την πλειοψηφία αυτών (20%) να είναι φοιτητές πανεπιστημίου. Μάλιστα το 40% αυτής της κατηγορίας ήταν ασυμπτωματικoί.

Ένα μήνα μετά την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, καταγράφηκε μία σημαντική μείωση περίπου κατά 50% στο ποσοστό των μολύνσεων στην τοπική κοινότητά, χωρίς να προκύπτουν πλέον διαφορές αναφορικά με την ευαλωτότητα των εργαζομένων στα βασικά επαγγέλματα.

Επίσης φάνηκε πως τόσο πριν όσο και μετά το lockdown, η ύπαρξη αναπνευστικών συμπτωμάτων αποτελεί το μόνο σταθερό παράγοντα που μπορεί να προβλέψει τη νόσηση, παρ’ όλα αυτά το ένα τρίτο των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικοί.

Συνεπώς, η κύρια συνεισφορά αυτής της μελέτης ήταν να επιβεβαιώσει την αξία της υλοποίησης προγραμμάτων συστηματικού και επαναλαμβανόμενου διαγνωστικού ελέγχου στην κοινότητα ως μια σημαντική στρατηγική παρακολούθησης της διασποράς, προσδιορισμού των πιθανών τρόπων μετάδοσης του ιού, και αξιολόγησης του αντίκτυπου των περιοριστικών μέτρων σε επίπεδο ελέγχου και μείωσης της εξάπλωσης της πανδημίας.

Τα ευρήματα της μελέτης, τα οποία επέβλεψε ο ίδιος ο κ. Γουργουλιάνης, δημοσιεύτηκαν σε μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό, μετά από σύστημα της «τυφλής κρίσης» , (International Journal of Environmental Research and Public Health) με τίτλο: Repeated Antigen-Based Rapid Diagnostic Testing for Estimating the Coronavirus Disease 2019 Prevalence from the Perspective of the Workers’ Vulnerability before and during the Lockdown.