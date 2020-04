Έσπασε την καραντίνα για να κάνει πάρτι ο πρώην παγκόσμιος ρέκορντμαν του Μαραθώνιου

Ο πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο, Γουίλσον Κίπσανγκ, ήταν μεταξύ των 20 συλληφθέντων στην Κένυα, που παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας για τα μέτρα προστασίας περιορισμού του κορωνοϊού στη χώρα.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του 2012 είχε κλειστεί μαζί με άλλους επώνυμους Κενυάτες, ανάμεσά τους και έναν πολιτικό, σε πισίνα του Keelu Resort (το οποίο του ανήκει αλλά λόγω μέτρων είχε τεθεί εκτός λειτουργίας) και ξεφάντωναν πίνοντας αλκοόλ, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο.

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό αδίκημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σεβαστοί και υποτίθεται ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Αντιτίθενται στις εντολές της κυβέρνησης», δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής της κομητείας Ιτεν, Τζον Μίνζι, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Κίπσανγκ, που εργάζεται και ως αστυνομικός, είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός χρόνου από τον στίβο με κατηγορίες περί ντόπινγκ. Τον Δεκέμβριο είχε εμπλακεί σε τροχαίο με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Μεταξύ άλλων, είχε νικήσει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Βερολίνου.

Η Κένυα έχει επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7:00 μ.μ. έως τις 5:00 π.μ. για να προσπαθήσει να περιορίσει την εξάπλωση του COVID-19. Την περασμένη εβδομάδα είχαν συλληφθεί 12 ακόμη αθλητές, που προπονούνταν μαζί παρά τις απαγορεύσεις. Πάντως ο Κίπσανγκ παραδέχθηκε την ενοχή του και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, πληρώνοντας… 43 ευρώ.

Kipsang released after paying fine:

Former Marathon record holder Wilson Kipsang was arrested and charged in Iten, Elgeyo-Marakwet County, for drinking during curfew hours. #NTVWeekendEdition pic.twitter.com/TTuPmqlbXK

— NTV Kenya (@ntvkenya) April 3, 2020