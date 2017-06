Αισιοδοξία για το Πανθεσσαλικό

Η Νίκη οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα με τα μέλη της νέας διοικούσας επιτροπής να εργάζονται μεθοδικά. Πρώτο μέλημα είναι η εξασφάλιση του Πανθεσσαλικού προκειμένου να το χρησιμοποιεί η πρώτη ομάδα για τα παιχνίδια της έδρας και σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου Στέργιο Φάτση οι πιθανότητες είναι μεγάλες για να επιτευχθεί αυτό. Οι συζητήσεις με παίκτες συνεχίζονται, ενώ σε λίγες ημέρες θα είναι έτοιμη και η νέα ιστοσελίδα του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Την αισιοδοξία του ότι η Νίκη θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά στο Πανθεσσαλικό στάδιο εξέφρασε χθες ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Στέργιος Φάτσης, μιλώντας στον Blue Heart Fm. Μάλιστα υποστήριξε ότι κατά 90% η απάντηση από τα Τουριστικά Ακίνητα θα είναι θετική.

«Έχουμε πάρει προφορική διαβεβαίωση, αλλά οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό έχουν καθυστερήσει την γραπτή συμφωνία. Εμείς έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και κάναμε και μία εναλλακτική. Τα χρήματα μπορούμε να τα καταθέσουμε άμεσα. Δεν ξέρω πότε θα μας δοθεί απάντηση διότι η εταιρεία είναι κάπως… δυσκίνητη. Πιστεύω ότι θα μας δοθεί η έγγραφη πρότασή της για να την μελετήσουμε. Κατά τη γνώμη μου οι πιθανότητες να παίξουμε στο Πανθεσσαλικό είναι 90%», ήταν τα λόγια του κ. Φάτση.

Από κει και πέρα, οι άνθρωποι της διοικούσας επιτροπής ποδοσφαίρου έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ που υπολογίζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στη Νίκη επιθυμούν να διατηρηθεί ο βασικός κορμός, ώστε στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης.

Ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα

Πολύ σημαντικός είναι για τους ιθύνοντες της Νίκης ο τομέας της ενημέρωσης. Μάλιστα ήδη ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του ποδοσφαιρικού τμήματος που θα βρίσκεται στη διεύθυνση www.nikifc.gr και η οποία θα παρέχει όλες τις πληροφορίες για την ομάδα, αλλά και διάφορα ιστορικά στοιχεία.

Η επίσημη έναρξη της ιστοσελίδας έχει προσδιοριστεί για την 1η Ιουλίου. Από χθες υπάρχει ένα ρολόι με αντίστροφη μέτρηση που θα μηδενιστεί τη συγκεκριμένη ημέρα και η φράση «We never give up. We build our future», που σημαίνει «Δεν τα παρατάμε. Χτίζουμε το μέλλον μας» και το οποίο θα είναι το σύνθημα των «κυανολεύκων» για τη νέα περίοδο.

Στο 2ο Γυμνάσιο οι εσωτερικοί αγώνες μπάσκετ

Αλλαγή τοποθεσίας προέκυψε στους μικτούς εσωτερικούς αγώνες μπάσκετ που διοργανώνει το γυναικείο τμήμα της Νίκης το ερχόμενο Σάββατο. Οι αγώνες αυτοί δεν θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά στο 2ο Γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας.

Η νέα ανακοίνωση που εξέδωσε η Νίκη είναι η ακόλουθη: «Λόγω διεξαγωγής αγώνων ρυθμικής γυμναστικής το Σάββατο 24 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Ιωνία;, οι μικτοί εσωτερικοί αγώνες του γυναικείου τμήματος μπάσκετ του Γ.Σ.Β. «Η Νίκη» που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο λήξης της μπασκετικής σεζόν 2016-2017, με τη συμμετοχή γονέων κι αθλητριών του τμήματος (γυναικεία ομάδα, νεάνιδες, κορασίδες-ακαδημία), θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, το Σάββατο 24 Ιουνίου, τις ίδιες ώρες, από τις 13.00-15.00».