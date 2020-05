Ερώτηση του Κων. Μαραβέγια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στη Θεσσαλία μέσω του Αναπτυξιακού νόμου

Ενημέρωση για το μείζον θέμα της χρηματοδότησης επενδύσεων στην Θεσσαλία μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, ζητεί ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας με ερώτησή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδη.

Ο κ. Μαραβέγιας επικαλείται επιστολή του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) προς το ΥΠΑΝ, σύμφωνα με την οποία ο Αναπτυξιακός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ (ν.4399/16) έχει προκαλέσει σειρά προβλημάτων στις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης επενδυτικών δράσεων και στη Θεσσαλία.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» κατά τη β΄ φάση υλοποίησης του, η αναμονή έγκρισης επενδυτικών σχεδίων είναι 2ετής ενώ στην «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών – Μικρών Επιχειρήσεων» επίσης εμφανίστηκαν προβλήματα κατά την αξιολόγηση των υποβληθέντων σχεδίων.

Μάλιστα ο ΣΘΕΒ προτείνει η επόμενη πρόσκληση που θα δημοσιευθεί από το ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόμου, να ισχύσει αναδρομικά (από 29/2/2020) προκειμένου να καλυφθούν και έργα εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων, οι οποίες επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση λόγω κορωνοϊού.

Επειδή οι ανάγκες για οικονομική στήριξη της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της παραγωγικής της βάσης έχουν συσσωρευθεί εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκάλεσε ο Αναπτυξιακός νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαραβέγιας ζητεί ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό για τα ακόλουθα:

1. Ποια επενδυτικά έργα θεσσαλικών (μεγάλων, μικρομεσαίων και πολύ μικρών) επιχειρήσεων έχουν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο μετά την ψήφιση του (από το 2016 μέχρι σήμερα)

2. Πως σχεδιάζει να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες αξιολόγησης και ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό νόμο που εκκρεμούν για διάφορους λόγους

3. Ποιοι δημόσιοι πόροι διατέθηκαν από το 2016 μέχρι το 2019 μέσω του Αναπτυξιακού νόμου και ποιοι πόροι προγραμματίζεται να διατεθούν το 2020

4. Πώς τοποθετείται σε σχέση με τις προτάσεις του ΣΘΕΒ για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης του Αναπτυξιακού νόμου όπως είναι λ.χ η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο μιας διαρκώς ανοιχτής πρόσκλησης έτσι ώστε να εκδίδονται αποφάσεις υπαγωγής με την αρχή First In – First Out.