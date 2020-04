Ερωτες στα χρόνια του κορωνοϊού: 89χρονος με την καλή του έχουν ραντεβού καθημερινά στα σύνορα

Καθώς οι περισσότερες χώρες έχουν απαγορεύσει στους κατοίκους τους τα ταξίδια, εξαιτίας του κορωνοϊού, μερικά ζευγάρια που ζουν χωριστά, συναντιούνται στα κλειστά σύνορα των εθνών τους.

Λόγω της πανδημίας Covid-19, πολλά ζευγάρια αναγκάζονται να ανακαλύψουν, εάν η απόσταση πραγματικά μεγαλώνει την αγάπη τους και την κάνει δυνατότερη. Λόγων των περιορισμών που έχουν επιβάλλει πολλά κράτη με σκοπό την επιβράδυνση της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, πολλά ερωτευμένα ζευγάρια έχουν μείνει χώρια και είναι αβέβαιοι για το πότε θα μπορούν να ξαναβρεθούν από κοντά. Το κλείσιμο των συνόρων σε μέρη όπου τα ταξίδια γίνονταν προηγουμένως χωρίς περιορισμούς, όπως στην περιοχή Σένγκεν της Ευρώπης, είχε επίσης ως αποτέλεσμα ορισμένα ζευγάρια να βρεθούν ξαφνικά σε σχέσεις μεγάλων αποστάσεων, παρά το γεγονός ότι ζούσαν κοντά.

Ένα ζευγάρι από αυτά είναι η Αντρεα Ρόχντε και ο σύντροφός της για περισσότερο από μια δεκαετία, ο Μάρκους Μπράσελ. Η Ρόχντε μένει στην πόλη Κονστάντζ της νότιας Γερμανίας, ενώ ο Μπράσελ ζει μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο ελβετικό χωριό Tägerwilen. Η απόσταση που τους χωρίζει είναι πολύ μικρή, καθώς η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί μόλις 10 λεπτά. Αφού όμως τα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας έκλεισαν στις 16 Μαρτίου, ακόμα κι αυτό το σύντομο ταξίδι κατέστη αδύνατο.

Ωστόσο, οι δυο ερωτευμένοι έχουν βρει έναν τρόπο να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Αρκετές φορές την εβδομάδα, ο καθένας κατευθύνεται στα γερμανικά-ελβετικά σύνορα που χωρίζουν τις πόλεις Konstanz και Kreuzlingen, για να βρεθούν από κοντά μέσα από τους πρόσφατα εγκατεστημένους συνοριακούς φράκτες. Η Άντρεα λέει ότι το να μιλά μέσω Skype με τον σύντροφό της δεν συγκρίνεται με το να μπορεί να τον έχει μπροστά της. «Είναι κάτι άλλο, ακόμα κι αν είμαστε σε απόσταση 2 μέτρων», είπε.

Οι προσωπικές συναντήσεις επιτρέπουν επίσης στην Άντρεα, να έχει κάποια επαφή με τον σκύλο του ζευγαριού, Νίρο. Το σκυλάκι μοιραζόταν συνήθως το χρόνο του ανάμεσα στα σπίτια των ιδιοκτητών του, αλλά λόγω της πανδημίας, κόλλησε και αυτός στην Ελβετία.

Η Άντρεα και ο Μάρκους δεν είναι το μόνο ζευγάρι που περνά τις ίδιες δυσκολίες εξαιτίας του νέου κορωνοϊού. Στην πραγματικότητα, σε ένα πρόσφατο Σαββατοκύριακο, περισσότερα από 100 ζευγάρια που ζουν ζωριστά μεταξύ Ελβετίας και Γερμανίας κατευθύνθηκαν στα σύνορα Kreuzlingen-Konstanz για να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά ο ένας στο άλλο. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες είναι πιθανό να προσελκύσουν ακόμη περισσότερους τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

