Εργαστήριο ρητορικής για εφήβους με τη συγγραφέα Μαίρη Κανάκη στον Βόλο

Εργαστήριο ρητορικής για παιδιά ηλικίας 12-15 ετών με τη συγγραφέα Μαίρη Κανάκη θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, ώρα 11-12 το πρωί στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου Βόλου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας. Το εργαστήριο διοργανώνεται με αφορμή το εφηβικό μυθιστόρημα της Μαίρης Κανάκη «Ο Σήφης θέλει χώρο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Το Δόντι».

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου και της κριτικής σκέψης των παιδιών. Δίνει την ευκαιρία για γόνιμο διάλογο και επικοινωνία, ενισχύει την ικανότητά τους να εκφράζονται δημόσια με άνεση και τέχνη και τους ωθεί να γίνουν καλοί ομιλητές και ακροατές που επεξεργάζονται σωστά κάθε πληροφορία.

Το εφηβικό μυθιστόρημα «Ο Σήφης θέλει χώρο» είναι ένα βιβλίο για τη διαφορετικότητα και την ενσυναίσθηση. Ο Σήφης, ένα αγόρι στην εφηβεία, ψάχνει να βρει χώρο στην οικογένεια, στο σχολείο, στη ζωή. Οι μαθησιακές δυσκολίες του κάποιες φορές κάνουν τη συναναστροφή του με τους συμμαθητές του επεισοδιακή. Οι καθηγητές του χάνουν την υπομονή τους κι ο Σήφης μπερδεύεται με όλα αυτά που ακούει για τη συμπεριφορά του. Οι έρωτες, οι φιλίες και τα απρόσμενα της ζωής χαρίζουν στιγμές γέλιου και προβληματισμού πάνω στο θέμα της διαφορετικότητας και της αποδοχής.

Η Μαίρη Κανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Eργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έκανε Mαster of Αrts στην Αγγλία στο University of Kent at Canterbury.

Διηγήματά της έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς και έχουν εκδοθεί σε συλλογές. Το 2017 το πρώτο της εφηβικό μυθιστόρημα «Όταν το καλοκαίρι συναντά το χειμώνα» (εκδ. Το Δόντι) απέσπασε τιμητικό έπαινο από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Παιδικό βιβλίο-Παιδαγωγικό υλικό» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ασχολείται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη δημιουργική γραφή. Έχει σκηνοθετήσει δρώμενα και παραστάσεις.