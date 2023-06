Έρχονται παίκτες στον Βόλο

Δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση χθες, όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται στον Βόλο για την ενίσχυση της ομάδας, ενόψει της νέας χρονιάς. Με αρκετούς παίκτες η διοίκηση της ΠΑΕ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και η εβδομάδα που διανύουμε είναι σημαντική.

Μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου, που είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση των «κυανέρυθρων» στο Πανθεσσαλικό στάδιο, θα έχουν γίνει τουλάχιστον άλλες τρεις μεταγραφές,

καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται με το στυλό στο χέρι για να υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας με την ΠΑΕ Βόλος.

Στο μεταξύ, άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Stoiximan Player of the Season. Από πλευράς Βόλου υποψήφιοι είναι οι δύο κορυφαίοι, όπως ψηφίστηκαν από τον κόσμο, Πάολο Φερνάντες (για το διάστημα που αγωνίστηκε με την κυανέρυθρη φανέλα) και Μίλος Ντέλετιτς.

Οι φίλαθλοι μπορούν να επισκέπτονται το vote.slgr.gr και να ψηφίζουν. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.

Οι υποψήφιοι Stoiximan Player of the Season, οι οποίοι αναδείχθηκαν από τους διαγωνισμούς Stoiximan Player of the Club, είναι: Πινέδα, Τσούμπερ (ΑΕΚ), Μπρινιόλι, Ιωαννίδης (Παναθηναϊκός), Χουάνγκ, Μπακαμπού (Ολυμπιακός), Κωνσταντέλιας, Κοτάρκσι (ΠΑΟΚ), Νταρίντα, Πάλμα (Άρης), Φερνάντες, Ντέλετιτς (Βόλος), Μανδάς (ΟΦΗ), Γιαννιώτης (Ατρόμητος), Εραμούσπε (ΠΑΣ Γιάννινα), Καστάνιο (Αστέρας Τρ.), Καρέλης (Παναιτωλικός), Νούνιες (Λαμία), Φατιγκά (Ιωνικός) και Βρακάς (Λεβαδειακός).

Αν και η Σούπερ Λιγκ έχει επίσημο χορηγό, τη Stoiximan, σε αντιθέσει με άλλες κατηγορίες οι ομάδες έχουν το ελεύθερο να προμοτάρουν το δικό τους χορηγό.

Η ΠΑΕ Βόλος πέρυσι είχε χορηγό στη φανέλα την Interwetten, η οποία αποσύρθηκε, όπως και η Netbet, που μείωσαν κατά πολύ τις χορηγίες και τις διαφημίσεις. Μάλιστα, Λαμία, Βόλος και Παναιτωλικός έχουν λαμβάνειν χρήματα από τις περσινές συμφωνίες με την Interwetten.

Στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ που ολοκληρώθηκε συμμετείχαν συνολικά 443 ποδοσφαιριστές. Οι 14 ομάδες του πρωταθλήματος χρησιμοποίησαν από 26 ποδοσφαιριστές (Ατρόμητος-Παναθηναϊκός) μέχρι και 42 (Ολυμπιακός). Με τον Βόλο έπαιξαν συνολικά 37 ποδοσφαιριστές όλη τη χρονιά.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από τους συλλόγους, με 25,65 και η Λαμία ήταν η μοναδική που ξεπέρασε οριακά τα 30 έτη (30,15). Ο μ.ο. ηλικίας των παικτών του Βόλου ήταν 27.02.

Η Ισπανία ήταν η κυρίαρχη χώρα στη φετινή Σούπερ Λιγκ, αφού είχε 42 εκπροσώπους, ενώ ακολούθησε η Γαλλία με 30. Οι Πορτογάλοι ήταν 17, οι Ιταλοί ήταν 16 και την πρώτη πεντάδα έκλεισε η Αργεντινή με 13 εκπροσώπους. Υπήρξαν 18 χώρες που είχαν από έναν εκπρόσωπο τους στη διοργάνωση

Οι περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές χρησιμοποιήθηκαν από τον ΠΑΣ Γιάννινα (19), ενώ οι λιγότεροι στον Άρη (4). Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 164 Έλληνες, 71 μη κοινοτικοί και 208 κοινοτικοί ποδοσφαιριστές.

Ο πρώην προπονητής του Βόλου, Άνχελ Λόπεθ, συμφώνησε να αναλάβει φέτος τον Εθνικό Άχνας, ο οποίος αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία του κυπριακού πρωταθλήματος. Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος μετά τον Βόλο διετέλεσε προπονητής και στον Ατρόμητο, συνέχισε την προπονητική του καριέρα στο Ουζμπεκιστάν με την Σαρκχόν.