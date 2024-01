Επιβάτης δάγκωσε αεροσυνοδό – Το αεροπλάνο έκανε αναστροφή και επέστρεψε στο Τόκιο

Πτήση της ιαπωνικής αεροπορικής εταιρείας ANA με προορισμό τις ΗΠΑ υποχρεώθηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί στο Τόκιο αφού ένας μεθυσμένος επιβάτης δάγκωσε μια αεροσυνοδό, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Ο επιβάτης, που είναι σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης ένας 55χρονος Αμερικανός, δάγκωσε το χέρι μέλους του πληρώματος, τραυματίζοντάς το ελαφρά, ενώ ήταν «εντελώς μεθυσμένος», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της All Nippon Airways.

Το περιστατικό αυτό ανάγκασε τους πιλότους του αεροπλάνου που είχε 159 επιβαίνοντες να κάνουν αναστροφή πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό για να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο Χανέντα της ιαπωνικής πρωτεύουσας, όπου ο επιβάτης παραδόθηκε στην αστυνομία, σύμφωνα με την ANA.

