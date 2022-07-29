Επιτυχόντες 3ου ΕΠΑΛ Βόλου

Οι επιτυχόντες του 3ου ΕΠΑΛ Βόλου:
|Επώνυμο
|Όνομα
|Πατρώνυμο
|Σχολή Επιτυχίας
|ΑΚΡΙΒΟΥ
|ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΒΟΥΡΟΥΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
|ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ
|ΙΩΑΝΝΑ – ΒΑΪΑ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΓΚΕΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΓΚΟΤΙΝΑΚΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)
|ΖΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΖΟΤΚΑΪ
|ΝΕΣΙΑΝΤΑ
|ΝΕΣΙΜ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
|ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗ
|ΜΑΡΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΚΑΤΣΙΑΦΛΑΚΑ
|ΜΑΡΙΤΗΝΑ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΚΟΣΜΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|20127005
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΡΥΦΩΝ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
|ΚΥΡΤΣΟΥΔΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
|ΜΟΥΣΙΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΜΠΑΡΔΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
|ΜΠΑΡΚΑΣ ΜΕΜΤΣΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
|ΝΙΚΑΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΞΥΦΑΡΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝΟΥΗ
|ΜΑΡΙΕΤΤΑ – ΑΡΓΥΡΩ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΠΟΥΛΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΡΕΝΤΖΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΡΙΖΟΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΣΙΑΤΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΣΙΟΥΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
|ΣΚΟΤΙΔΗ
|ΚΕΡΑΣΙΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΤΖΙΜΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
|ΤΡΥΠΑ
|ΣΟΦΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
|ΠΟΛΥΞΕΝΗ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΧΡΟΝΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
Απόφοιτοι 2021 10%
|21128493
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΣΤΑΜΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
Απόφοιτοι 2020 10%
|ΒΑΪΤΣΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
|ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)