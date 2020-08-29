Επιτυχίες αποφοίτων από το ΓΕΛ Ζαγοράς

Xαμόγελα για απόφοιτους του ΓΕΛ Ζαγοράς που εισάγονται σε σχολές της επιλογής τους. Οι επιτυχόντες από το ΓΕΛ Ζαγοράς είναι:
ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ -ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΣΕ
ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
ΒΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΡΑΡΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΑΠΘ
ΤΑΣΙ ΕΝΓΚΛΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ