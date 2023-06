Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναγορευτεί ο Ν. Μαδιάς

Την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023, και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί τελετή αναγόρευσης προς τιμήν του Καθηγητή Παθολογίας και Διευθυντή του Τμήματος Παθολογίας του Caritas St. Elizabeth ‘s Medical Center του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης κ. Νικολάου Η. Mαδιά.

Ο κ. Μαδιάς θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Έναρξη τελετής

Προσφώνηση του Καθηγητή Νικολάου Η. ΜΑΔΙΑ από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Δ. ΜΠΙΛΛΙΝΗ.

«Έπαινος» προς τον Καθηγητή Νικόλαο Η. ΜΑΔΙΑ από τoν Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Καθηγητή Ιωάννη Λ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ.

Ανάγνωση της Εισήγησης, του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Θεόφιλο Σ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ.

Ομιλία του τιμώμενου με θέμα:«Mismatch between our genes and our diet»

Πέρας της Τελετής