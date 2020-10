Επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη και ο διάλογος με τη Γεννηματά για την «προοδευτική παράταξη»

Εντονη ήταν η κριτική του Αλέξη Τσίπρα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, στην ομιλία του στην Βουλή για την συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε εξαπολύοντας επίθεση για τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, ζητώντας του μάλιστα να λάβει σοβαρά υπόψη του την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Παράλληλα στην αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάργησε το νόμο Κατσέλη, η Φωφη Γεννήματα φώναξε από κάτω «ο νόμος είναι του ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ψήφισε, τον ακύρωσε. Οι προοδευτικοί είναι στο ΚΙΝΑΛ και οι τυχοδιώκτες πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ». Με τον κ. Τσίπρα να απαντά: «Θα συμφωνήσω σε κάτι μαζί σας κ. Γεννηματά οι νόμοι που προστατεύουν την κοινωνική συνοχή και έχουν εγγραφεί στη συνείδηση του λαού ανήκουν στην προοδευτική παράταξη! Την εκπροσωπούμε όλοι όσοι καθόμαστε από το κέντρο και αριστερα στην αίθουσα αυτή».

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος προς τα μέλη της κυβέρνησης, είπε: «Νταλγκάς σας εν μέσω πανδημίας πώς θα πτωχεύουν οι Έλληνες και θα παίρνουν οι τράπεζες την πρώτη κατοικία».

Αναλύτικά η ομιλία του κ. Τσίπρα:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η πρόταση δυσπιστίας εναντίον του υπουργού των οικονομικών λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο πρωτοφανούς αβεβαιότητας και ανασφάλειας για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Μας κατηγόρησε η κυβέρνηση, πως είναι δυνατόν σε μια τέτοια περίοδο με ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κορύφωση της κρίσης της πανδημία, να καταθέτετε πρόταση μομφής.

Και θα ήθελα ευθύς εξαρχής να αντιστρέψω το ερώτημα: Πως είναι δυνατόν τη στιγμή τα κρούσματα και οι νεκροί από τη πανδημία αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Τη στιγμή που η αδυναμία σας να στηρίξετε νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση της ανεργίας, μείωση εισοδημάτων και χιλιάδες λουκέτα.

Τη στιγμή που βιώνουμε τη χειρότερη φάση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εσείς να μην έχετε άλλο νταλκά, από το πως θα πτωχεύουν οι Έλληνες και πως θα παίρνουν τη πρώτη κατοικία των πτωχευμένων νοικοκυριών οι τράπεζες.

Είναι αδιανόητο να είναι αυτή η βασική σας προτεραιότητα, τούτες τις ώρες. Και μόνο για αυτό. Και μόνο που φέρνετε ένα νομοσχέδιο σαν αυτό, την ώρα της μέγιστης ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, σας αξίζει η μομφή. Και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, κυρίως όμως από τον ελληνικό λαό.

Και θέλω να ξεκινήσω τη παρέμβασή μου από τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κύριε Μητσοτάκη: Αισθάνεστε τόσο άνετα με όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες; Είστε περήφανοι με την αποτελεσματικότητά σας στην εξωτερική πολιτική; Επί 40 μέρες το Όρουτς Ρέις παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και μια μας λέγατε ότι δε κάνουν έρευνες γιατί τους παρασέρνει ο καιρός. Την άλλη μας λέγατε ότι δε κάνουν έρευνες γιατί κάνουν θόρυβο τα παρακείμενα Τουρκικά πολεμικά πλοία. Τη Τρίτη απολύσατε τον Σύμβουλο ασφαλείας σας που είπε την αλήθεια. Και κάθε εβδομάδα έχουμε και μια παράνομη NAVTEX. Και φτάσαμε στο σημείο Τουρκικά πολεμικά πλοία να παραβιάζουν το όριο των 12 μιλίων σε ελληνικά νησιά. Είστε περήφανοι με όλο αυτό που συμβαίνει. Είστε άνετοι;

Εσείς κ. Μητσοτάκη, άβουλος – ελπίζω όχι και μοιραίος αντάμα- χωρίς καμία στρατηγική, χωρίς καμία πρωτοβουλία, παρακολουθείτε απλά τις εξελίξεις. Αποτύχατε να διασφαλίσετε κυρώσεις έναντι της Τουρκίας, δεν δηλώνετε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές και προσπαθείτε αντιμετωπίζετε την τουρκική προκλητικότητα με μόνη σας έγνοια την επικοινωνία στο εσωτερικό.

Μας είπε ο κος Γεραπετρίτης ότι κόκκινη γραμμή είναι η Εθνική κυριαρχία των 6 μιλίων. Αλίμονο ‼! Αυτό έλειπε να μην είναι η κυριαρχία κόκκινη γραμμή.

Τι θα κάνετε όμως αν αύριο έρθει γεωτρύπανο Νότια ή Ανατολικά της Κρήτης; Τι θα κάνετε αν παραβιαστεί ο 28ος Μεσημβρινός Δυτικά. Δηλαδή αν διεξαχθούν έρευνες εντός της οριοθετημένης πρόσφατα ΑΟΖ με την Αίγυπτο; Αν δηλαδή δεν έχουμε απλά παραβίαση δυνητικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά αν έχουμε παραβίαση κατοχυρωμένων κυριαρχικών δικαιωμάτων;

Δεν απαντάτε. Και όσο δεν απαντάτε στέλνετε ένα μήνυμα στους απέναντι. Διότι και η σιωπή πολλές φορές, πόσο μάλλον οι άστοχες δηλώσεις υπουργών σας, είναι ηχηρό μήνυμα. Όπως αυτό που εκπέμφθηκε χθες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ενώ οι παραβιάσεις και η προκλητικότητα εντός των 12 μιλίων συνεχίζεται, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η μεγάλη μεταγραφή στη Δεξιά Πολυκατοικία από τα διαμερίσματα του κυρίου Σημίτη, μέσα σε ένα ακόμα παραλήρημα, προφανώς για να δικαιολογήσει την ανεπάρκεια του για το φιάσκο της διαφυγής του εγκληματία Χρυσαυγίτη Παππά, επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, εφ’ όλης της ύλης.

Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο παραλήρημά του τόλμησε να εκστομίσει ότι συνιστά εθνικισμό – ακούστε κύριοι συνάδελφοι – εθνικισμό, το πάγιο δικαίωμα της πατρίδας μας για μονομερή επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια.

Τι μήνυμα εκπέμπετε στην άλλη πλευρά, το έχετε καταλάβει; Τι μήνυμα εκπέμπετε όταν ο ένας υπουργός, ο πιο διπλανός σας, μιλάει για κόκκινη γραμμή μόνο στα έξι μίλια. Και ο άλλος υπουργός, ο πιο αγαπητός σας, μιλά για εθνικισμό αναφερόμενος στην άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος για επέκταση στα 12.

Ακούστε κύριοι βουλευτές. Είναι βαριά η λέξη. Και ιδίως όταν απευθύνετε σε ένα κόμμα της αριστεράς από έναν υπουργό κόμματος της Δεξιάς. Για να μη μπερδεύεστε οι εθνικιστές και ο εθνικισμός διαχρονικά σε αυτό το τόπο κατοικοεδρεύει, ανθίζει και αναπτύσσεται στη δικιά σας παράταξη. Στα δικά σας έδρανα. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Πατριωτισμός είναι να αγαπάς και να υπερασπίζεσαι τη πατρίδα σου. Εθνικισμός είναι να μισείς τις πατρίδες των άλλων. Εθνικιστές είναι οι ναζί της Χρυσής Αυγής. Εθνικιστές ήταν πολλοί από αυτούς με τους οποίους πορευτήκατε χέρι χέρι στις διαδηλώσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που τώρα τιμάτε και εφαρμόζετε.

Και είμαστε περήφανοι για τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί παρά τις κραυγές των εθνικιστών, ήταν μια πατριωτική συμφωνία. Και φαίνεται σήμερα αυτό. Εθνικιστές και εθνικόφρονες επίσης, ήταν και αυτοί που δυστυχώς μας οδήγησαν στην εθνική τραγωδία της Κύπρου. Για αυτό άλλη φορά να προσέχετε τα λόγια σας. Γιατί αυτή εδώ η παράταξη που εκπροσωπούμε. Η παράταξη της Αριστεράς, της προόδου, της δημοκρατίας, έχει δώσει φόρο αίματος για τη πατρίδα.

Στα χρόνια της εθνικής αντίστασης, στα χρόνια του ΕΑΜ. Όταν οι εθνικιστές και οι δήθεν εθνικόφρονες, ειδικά στη περίοδο της κατοχής ήταν συνεργάτες των καταχτητών. Να προσέχετε λοιπόν τι λέτε και σε ποιους τα λέτε, σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Οφείλετε, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη σήμερα μια ξεκάθαρη απάντηση επ’ αυτού.

Υιοθετείτε όσα είπε ο κος Χρυσοχοΐδης ; Εμείς σας καλούμε όχι μόνο να αδειάσετε τον υπουργό σας. Αλλά και επί της ουσίας. Να πάρετε πρωτοβουλία εθνικής και πατριωτικής ευθύνης. Δε σας προτρέπουμε να εμπλακείτε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Είμαστε πάγια εναντίον των στρατιωτικών λύσεων και υπερ της ειρήνης και του διαλόγου. Είναι λάθος όμως να νομίζετε ότι το μήνυμα της αποτροπής είναι μήνυμα εμπλοκής. Είναι ακριβώς το αντίθετο: Ένα αποτελεσματικό μήνυμα αποτροπής με σαφείς κόκκινες γραμμές, είναι αυτό που εμποδίζει την κλιμάκωση της επιθετικότητας της άλλης πλευράς.

Δε σας προτρέπουμε λοιπόν στο δρόμο της επιχειρησιακής έντασης. Αλλά σας ζητάμε να εγκαταλείψετε το δρόμο της διπλωματικής αδράνειας. Της παθητικότητας. Σας ζητάμε να ασκήστε τώρα το κυριαρχικό μας δικαίωμα για 12 μίλια στη Κρήτη. Και ανάλογα με τις εξελίξεις Νότια της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του Καστελόριζου. Διότι ο μόνος τρόπος να προασπίσεις ένα κυριαρχικό σου δικαίωμα που ντε φάκτο αμφισβητείται, είναι να το ασκήσεις και να το υπερασπιστείς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έρχομαι στο κύριο θέμα μας. Όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση τις τρείς αυτές μέρες θα πρέπει να έχει μείνει έκπληκτος με τον τρόπο που οι βουλευτές της συμπολίτευσης και οι υπουργοί προσπάθησαν να αμυνθούν της πρότασης δυσπιστίας.

Ανέβαιναν στο βήμα ο ένας μετά τον άλλον και επαναλάμβαναν την ίδια κασέτα. Χωρίς καμία επικοινωνία με τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, χωρίς καμία διάθεση να έχουν αντίλογο, μόνο παπαγαλία της προπαγάνδας. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η ψευδής προπαγάνδα, δεν υπερασπίζεται την ουσία του νομοσχεδίου.

Το για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ δε μπορεί να είναι επαρκής απάντηση σε ένα δικό σας νομοσχέδιο και όχι του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο βρίσκονται σε ριζική αντίθεση όλοι οι φορείς που τοποθετήθηκαν στη Βουλή.

¨Όλοι, με εξαίρεση τις Ένωση Τραπεζών. Έμποροι, βιοτέχνες, ενώσεις καταναλωτών, οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς; Ότι δε φταίτε εσείς, αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Τι πρωτότυπο; Πάμε να δούμε όμως ποια είναι η αλήθεια και ποια τα διαρκώς επαναλαμβανόμενα ψεύδη σας.¨Ένα προς ένα. Σημείο πρώτο: Προστασία πρώτης κατοικίας. Τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια; Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που παρείχε προστασία, τροποποιήθηκε από το νόμο Σταθάκη που συμπεριέλαβε τα χρέη προς το δημόσιο και επίσης παρείχε προστασία.

Από το 2010 και μέχρι να εκλεγείτε καμία άλλη κυβέρνηση δεν κατήργησε τη προστασία της πρώτης κατοικίας. Τον Φλεβάρη του 19, δεν έληξε η προστασία αλλά η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων στο νόμο Κατσέλη. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αμέσως μετά, τον Μάρτη του 2019 νομοθετήθηκε ο 4605/2019, ο λεγόμενος και Νόμο Φλαμπουράρη, που επίσης παρείχε προστασία.

Ο νόμος αυτός καθιέρωνε μία δεσμευτική για τις τράπεζες λύση ρύθμισης των χρεών που προστάτευε την κύρια κατοικία, με στόχο να λύσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και κατά το δυνατόν χωρίς δικαστήρια. Ακόμη κι αν η τράπεζα αρνούνταν τη ρύθμιση, το Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο) ήταν υποχρεωμένο να επικυρώσει τη συγκεκριμένη λύση που υποδείκνυε ο νόμος. Ο οφειλέτης δεν είχε καμία ανασφάλεια ή αβεβαιότητα για την έκβαση της υπόθεσής του.

Μας ασκείτε κριτική ότι νόμος τελικά δε λειτούργησε. Πως να λειτουργήσει αφού εκλεγήκατε εντωμεταξύ εσείς και ήσασταν υπεύθυνοι να παρακολουθείτε την εφαρμογή του και την προσαρμογή των κριτηρίων;

Για να τελειώνει λοιπόν το παραμύθι: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάργησε ποτέ το νόμο Κατσέλη. Η αλήθεια είναι ότι τον αναπλήρωσε για μία ορισμένη περίοδο, ενόψει και του φόρτου που είχε προκληθεί στα δικαστήρια, με τις διατάξεις του ν. Φλαμπουράρη, προκειμένου να επιταχυνθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος και να εξασφαλισθεί, όχι να αρθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν άφησε ποτέ τους Έλληνες πολίτες, χωρίς προστασία της κύριας κατοικίας. Και είχαμε δημόσια δεσμευθεί και στους θεσμούς και στον ελληνικό λαό να φέρουμε ένα ολιστικό πλαίσιο προστασίας της κατοικίας στο τέλος του 2019.

Και έρχεστε εσείς το καλοκαίρι του 2019. Και κοιτάξτε τώρα, σε τι βαθμό φτάνει ο εξευτελισμός της λογικής. Μας λέτε, παραλάβατε τη χώρα χωρίς προστασία της πρώτης κατοικίας. Και παράλληλα μας λέτε ότι εμείς είχαμε δεσμευτεί στους δανειστές για την μελλοντική κατάργηση της. Θα μας τρελάνετε; Ή θα λέτε ότι την είχαμε καταργήσει ήδη, άρα τί να δεσμευτούμε; Να καταργήσουμε τα καταργημένα; Ή θα λέτε ότι δεν την είχαμε καταργήσει και τάχα δεσμευόμασταν για κάτι στο μέλλον. Και τα δυο μαζί δε γίνεται. Δε χρειάζεται όμως να ψάξει πολύ κάποιος για να δει τι πραγματικά ισχύει. Για να εξακριβώσει το ψέμα σας. Αρκεί να μπει στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Διαβάζω :

«Μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, οι πολίτες μπορούσαν να προστατεύσουν την 1η κατοικία τους, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών που την απειλούν. Αυτό επιτυγχάνεται με το Ν. 4605/2019.».

Ποιανού νόμου δηλαδή; Του Νόμου Φλαμπουράρη. Εσείς τα λέτε μόνοι σας. Το καταθέτω στα πρακτικά. [Έγγραφο 1] Για να θυμηθούμε όμως τι δεσμευόσασταν εσείς στους θεσμούς το Νοέμβριο του 2019, λίγους μήνες αφότου αναλάβατε.

Διαβάζω: «Θα εξασφαλιστεί η ελεύθερη αναγκαστική εκτέλεση κατά κάθε ασφάλειας που παρασχέθηκε για παροχή δανείων, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας.» Πάρτε, να το θυμηθείτε τι λέγατε. [Έγγραφο 2]

Και λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2020 στη νέα έκθεση μεταμνημονιακής εποπτείας, για να δούμε τι δεσμευθήκαν οι Μητσοτάκης και Σταικούρας: «Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν, δηλώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους, ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας θα λήξει τον Απρίλιο του 2020».

Δε ντρέπεστε να λέτε τόσο χοντροκομμένα ψέματα. Ότι όταν παραλάβατε είχαμε εμείς ήδη άρει τη προστασία; ¨Όταν το Φλεβάρη του 20 εσείς δεσμευόσασταν ρητά στους θεσμούς να την καταργήσετε τον Απρίλη; Ντροπή σας! Το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. [Έγγραφο 3]

Πάμε παρακάτω. Σημείο δεύτερο, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που διόγκωσε το ιδιωτικό χρέος. Ήμαρτον και έλεος. Και ντροπή ταυτόχρονα. Κυβερνήσατε βρε αθεόφοβοι, 40 χρόνια και για το χρέος φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ; Αφήσατε το 2009 έλλειμα 15% και τα νοικοκυριά υπερχρεωμένα. Φέρατε το psi και κουρέψατε ασφαλιστικά ταμεία και ομολογιούχους. Πιο πριν φτιάξατε τη φούσκα των δομημένων ομολόγων. Τη φούσκα των στεγαστικών δανείων. Των καταναλωτικών δανείων. Και σας φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ ;

Δε ντρέπεστε λιγάκι να τα λέτε αυτά; Σε ποιους τα λέτε; Που μας αφήσατε άδεια ταμεία και μια χώρα χρεοκοπημένη στα μνημόνια και σας αφήσαμε 37 δις, ρυθμισμένο το δημόσιο χρέος και 11 συνεχόμενα τρίμηνα με ανάπτυξη;

Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος; Που επί των ημερών μας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες μειώθηκαν κατά 22 δισ. Που για χρόνια φουσκώνατε το ιδιωτικό χρέος και μέσα σε 4 χρόνια εμείς το μειώσαμε 22 δις. Δε ντρέπεστε να τα λέτε αυτά ;

Καταθέτω στα πρακτικά τα σχετικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος. [Έγγραφο 4] Και έρχομαι στο τρίτο σημείο της εξαπάτησης, πλειστηριασμοί. Ενώ ίσχυε η προστασία της πρώτης κατοικίας, μας λέτε γιατί έγιναν πλειστηριασμοί. Δηλαδή ενώ εμείς είχαμε προστατευμένα τα ευάλωτα, τα λαϊκά νοικοκυριά, τη πρώτη κατοικία, μας λέτε γιατί έγιναν πλειστηριασμοί. Λέτε μάλιστα ότι έγιναν 20.000.

Μα φυσικά έγιναν πλειστηριασμοί, αλλά έγιναν γι’ αυτούς που αφού φέσωσαν τις επιχειρήσεις τους, ζούσαν ζωή πλουσιοπάροχη. Με τα λεφτά στο εξωτερικό και με τις βίλες, τα κότερα, τα σκάφη άθικτα στο εσωτερικό.Έγιναν πλειστηριασμοί γι’ αυτούς που χρωστούσαν εκατομμύρια και δεν τους άγγιζε κανείς.

Η πρώτη κατοικία ήταν επί των ημερών μας θεσμικά και νομικά πάντοτε κατοχυρωμένη. Αν γινόταν άλλωστε, πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας από τις τράπεζες, κάποιου λαϊκού νοικοκυριού , τι πιστεύετε, θα μας είχατε αφήσει έτσι; Δε θα σπεύδανε τα τσακάλια οι ρεπόρτερς των καναλιών και των εντύπων του κου Αλαφούζου και του κου Μαρινάκη να το προβάλουνε;

Πρώτη είδηση θα το είχανε. Θα ήταν με τις κάμερες έξω από τα σπίτια και θα έπαιρναν συνεντεύξεις. Θα μαθαίναμε ονόματα διευθύνσεις, big brother και survivor μαζί θα έστηναν.

Ακούσατε εσείς τίποτα; Μάθατε τίποτα. Όχι. Γιατί; Γιατί δεν έγινε. Και μας λέτε έγιναν 22.000 πλειστηριασμοί. Μάλιστα. Πηγαίνετε να ανατρέξτε, στη σελίδα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σήμερα. 79.000 είναι ήδη αναρτημένοι, 345 μόνο για την επόμενη εβδομάδα. Μας δουλεύετε;

Και το μόνο φύλλο συκής που σας έχει απομείνει μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι μια απόφαση των ίδιων των Τραπεζών, να κρίνουν αν θέλουν να προστατεύσουν τους ευάλωτους.

Και εσείς δε νομοθετείτε παρά το ότι το εξαγγείλατε στη ΔΕΘ για μέχρι τέλος του χρόνου και παρά ότι σας φέραμε τροπολογία για να επεκτείνετε τη προστασία, εσείς την απορρίψατε. Και έχετε το θράσος να μιλάτε.

Τα ψέματα σας, όμως έχουν κοντά ποδάρια. Και σήμερα θα πάρουν όλα απάντηση. Πάμε όμως τώρα στην ουσία του ζητήματος. Θα ξεκινήσω από το πλέον προφανές. Καθιερώνεται για πρώτη φορά στο νομικό μας σύστημα η πτώχευση και των ιδιωτών. Όχι μόνο οι επιχειρήσεις και οι έμποροι.

Πλέον πτωχεύουν όλοι. Ένα νοικοκυριό πτωχεύει όπως μια επιχείρηση, κι ένας μισθωτός όπως ένας έμπορος. Και τι θα χάσει όποιος πτωχεύει; ¨Όλα θα τα χάσει. Ό,τι έχει στο όνομα του. Και δε στοχεύετε μόνο την πρώτη κατοικία, αλλά και σε μισθούς, επιδόματα, στα πάντα. Ποια θα είναι η δεύτερη ευκαιρία του πτωχευμένου που θα τα έχει χάσει όλα; Ακόμη και αν καταφέρει να πατήσει στα πόδια του, να έχει ένα εισόδημα να ζει την οικογένειά του, εσείς θα το κατάσχετε.

Ό,τι υπερβαίνει τα 611 ευρώ, από το πιθανό εισόδημα μετά την κήρυξη της πτώχευσης, θα υποχρεώνετε τους πολίτες να το δίνουν. Και φυσικά, το γεγονός ότι θα πτωχεύουν πλέον και φυσικά πρόσωπα συνεπάγεται ότι θα έχουν και ποινικές ευθύνες που συνδέονται με τη «χρεοκοπία». Δηλαδή φυλακή.

Εμείς το 2015, στο πιο βαθύ σκοτάδι ψηφίσαμε την αποποινικοποίηση της μη καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο για ποσό μέχρι 100.000. Kαι εσείς τώρα που βγήκαμε από το τούνελ ετοιμάζεστε να φέρετε ξανά τους πολίτες αντιμέτωπους με ποινές φυλάκισης. Με δυο λόγια πολιτικοποιείτε τη φτώχεια.

Έχετε επίσης και εδώ, μια ρύθμιση για το αγαπημένο σας θύμα, τον κόσμο της εργασίας. Με τον μέχρι σήμερα ισχύοντα νόμο οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι σε ισχύ ακόμη και μετά την πτώχευση της επιχείρησης και έτσι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να βγάλουν μερικά μεροκάματα ακόμη.

Με το νομοσχέδιό σας οι συμβάσεις εργασίας λύνονται αυτόματα και χωρίς αποζημίωση με την κήρυξη της πτώχευσης. Τέτοιος ζήλος, τέτοια ταχύτητα για να κερδίζουν μόνο οι τράπεζες; Μας λέτε όμως ότι δίνετε ως κίνητρο στους πτωχευμένους, ως μεγάλη ανακούφιση, την απαλλαγή από τα χρέη.

Λέτε: Θα τα περάσει όλα αυτά ένας μισθωτός, ένα νοικοκυριό, ένας μικρός επιχειρηματίας για 3 χρόνια αλλά μετά θα απαλλαγεί από τα υπόλοιπα χρέη του και θα είναι ελεύθερος. Και εδώ λαθροχειρία. Και εδώ απάτη. Και εδώ ψεύδος.

Η απαλλαγή που επικαλείστε προβλέπεται ήδη από το νομικό πλαίσιο που καταργείτε. Τόσο στο ισχύον πτωχευτικό μας δίκαιο για τις επιχειρήσεις, όσο και στον νόμο Κατσέλη για φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά. Τι κάνετε λοιπόν εδώ;

Σαρώνετε τους πάντες και τα πάντα, υποσχόμενοι κάτι που ισχύει ήδη. Τι άλλο προωθείτε ως ευεργετικό; Ότι θα προστατευθούν οι πολίτες από τις εξώσεις. Άλλο μεγάλο ψέμα. Μα όποιος βγάζει μέχρι 7000 το χρόνο θα χάνει κι αυτός την ιδιοκτησία του και ό,τι περιουσία έχει, απλά θα γίνεται ενοικιαστής στο ίδιο του το σπίτι. Και αν μετά από 12 χρόνια θα μπορούσε να ξαναγοράσει το σπίτι του, τα μισθώματα που θα έχει καταβάλει δε θα υπολογίζονται. Ακόμη και αν εν μέσω της δωδεκαετίας κάποιος βρει τα χρήματα, δε θα μπορεί να αγοράσει το σπίτι του αν δε δώσει και τα μισθώματα όλης της δωδεκαετίας, επιπλέον.

Γιατί όμως εδώ ο νόμος σας είναι τόσο σκληρός και ανελαστικός. Γιατί αυτή είναι η ουσία και ο στόχος σας. Να υπάρξει με διαδικασίες fast track μαζική αλλαγή τίτλων ιδιοκτησίας. Γιατί; Για τον απλούστατο λόγο ότι οι τράπεζες χρειάζονται εμπράγματες διασφαλίσεις να παρουσιάσουν προς τα funds, προκειμένου να τους περάσουν τα υπόλοιπα των κόκκινων δανείων.

Και ποιες είναι αυτές οι διασφαλίσεις; Μα τα σπίτια των ευάλωτων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Όσων άντεξαν στη κρίση των μνημονίων και θα δουν τώρα να διαλύονται. Και αν με την αλλαγή ιδιοκτησίας διασφαλίζεται η μαζικότητα, η ταχύτητα διασφαλίζεται με τη δυνατότητα οι τράπεζες να ανακηρύττουν από μόνες τους κάποιον δανειολήπτη πτωχευμένο, χωρίς να απαιτούνται ούτε η συναίνεσή του, ούτε χρονοβόρες διαδικασίες.

Οι τράπεζες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να μην υποβάλουν καν πρόταση ρύθμισης στο νοικοκυριό και να μην προχωρούν σε καμία συμφωνία και σε κανένα συμβιβασμό.

Και αν δεήσει η τράπεζα και προτείνει ρύθμιση, τότε θα είναι take it or leave it. Θα την επιβάλλει και στο Δημόσιο και στο δανειολήπτη. Αλλιώς πτώχευση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Έχω την αίσθηση ότι τέτοιου είδους σκανδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο υπερ των τραπεζών και εις βάρος της κοινωνίας, δεν είχε υπάρξει ποτέ στη χώρα μας.

Και ειλικρινά γεννάται μια απορία. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Θα προσπαθήσω να το απαντήσω επι της ουσίας. Οι τράπεζες έχουν βασική ευθύνη και για τη χρεοκοπία αλλά και για τη πορεία της οικονομίας. Ευθύνονται για τα θαλασσοδάνεια, τα δανεικά και αγύριστα. Ευθύνονται για τις φούσκες των κόκκινων δανείων. Ευθύνονται και για τη μη παραγωγική χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Και φυσικά για χάρη τους, προκειμένου να σωθούν αυτές, υποβληθήκαμε σε τεράστιες θυσίες, μέσα από τα μνημόνια της ακραίας λιτότητας. Και τις κρατήσαμε πράγματι – και ορθώς – όρθιες, με τρείς απανωτές ανακεφαλαιοποιήσεις με δημόσιο χρήμα, από το υστέρημα των πόρων του ελληνικού λαού.

Ωστόσο ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν είναι μόνο οι τράπεζες και οι τραπεζίτες το πρόβλημα. Κυρίως είναι οι πολιτικές ηγεσίες, οι κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα.

Εμείς επι τέσσερα χρόνια δώσαμε μάχη να ξελασπώσουμε τις δικές σας λάσπες. Προστατεύσαμε τους πιο αδύνατους. Βάλαμε τέλος στο πάρτυ των ισχυρών. Και το πληρώσαμε. Όπως πληρώσαμε και το γεγονός ότι έχοντας ως στόχο να ξεχρεώσουμε τη χώρα, κυβερνήσαμε με τα χέρια δεμένα πίσω από τη πλάτη. Εσείς τώρα ήρθατε και με ξένα κόλλυβα κάνετε πολιτική, πάλι όμως υπερ των λίγων και ισχυρών.

Γιατί οι τράπεζες και οι τραπεζίτες δε λειτουργούν από μόνοι τους. Εσείς τους ενθαρρύνετε με τις πολιτικές επιλογές σας να κάνουν ότι κάνουν. Και πάρτε για παράδειγμα τι κάνουν σήμερα στη πραγματική οικονομία. Σε μια περίοδο σφοδρής οικονομικής κρίσης ενώ οι επιχειρήσεις οι μικρές και οι μεσαίες στενάζουν, οι τράπεζες έχουν τις κάνουλες κλειστές. Δεν μπορούν οι επιχειρηματίες που έχουν ανάγκη από δανεισμό, όχι να πάρουν δάνειο αλλά ούτε απ’ έξω να περάσουν.

Και να πεί κανείς ότι οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα, όπως τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων; Το αντίθετο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, είτε μέσω της αύξησης καταθέσεων, είτε μέσω της άντλησης από το Ευρωσύστημα, τη διατραπεζική αγορά και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχει αυξηθεί μέσα στο 2020 κατά 56 δις.

Από τα 56 δις ξέρετε πόσα πήγαν σε δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Μόλις τα 10. Και ακούστε τώρα. Από αυτά τα 10, τα μισά, 5 ολόκληρα δισεκατομύρια, ξέρετε που έχουν κατευθυνθεί; Σε πέντε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Δηλαδή σε αυτούς που είτε τα έχουν λιγότερο ανάγκη, είτε μπορούν να αποδείξουν ότι δε τα χρειάζονται. Αλλά σπεύδουν να ευνοηθούν.

Και αυτοί καλά κάνουν από τη πλευρά τους. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με τους υπόλοιπούς; Τι θα γίνει με τους πολλούς; Μια πρώτη εικόνα πάντως για το τι θα γίνει έχουμε από το νομοσχέδιό σας. Γιατί το χειρότερο από όλα είναι ότι έρχεστε εν μέσω πανδημίας και νέας κρίσης να τους ονομάσετε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ποιοι θα είναι αυτοί οι νέοι στρατηγικοί κακοπληρωτές; Οι εργαζόμενοι που είτε απολύονται είτε βλέπουν να αλλάζει η σχέση εργασίας τους και να μειώνεται το εισόδημά τους ελέω κορονοιού.

Και οι επιχειρηματίες που βλέπουν το τζιρο τους να εκμηδενίζεται αλλά τις υποχρεώσεις τους να μεγαλώνουν. Την ίδια στιγμή όμως που για σας αυτοί θα είναι οι νέοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι πραγματικά στρατηγικοί κακοπληρωτές όχι μόνο δεν ιδρώνουν αλλά πίνουν για άλλη μια φορά εις υγείαν των κορόιδων. Και αναφέρομαι σε μεγαλοσχήμονες επιχειρηματίες, που πτωχεύουν τις επιχειρήσεις τους αλλά οι ίδιοι ζούνε προκλητική ζωή και βλέπουν τα δάνειά τους να κουρεύονται το ίδιο προκλητικά, από τις τράπεζες. Είτε είναι ιδιοκτήτες καζίνο είτε είναι γνωστές εφοπλιστικές οικογένειες που δεν έχουν από τις ελληνικές τράπεζες την ίδια μεταχείριση στα δάνειά τους, σε σύγκριση με τους πολλούς ανώνυμούς μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που εσείς τώρα θα οδηγείτε μαζικά στη πτώχευση.

Μόνο η Τράπεζα Πειραιώς, προέβη σε κούρεμα σχεδόν μισού δις σε γνωστούς Έλληνες εφοπλιστές. Ένας πήρε δάνειο 130 εκατομμύρια δολάρια και κατέληξε να πληρώνει 11. Άλλος με 72 εκατομμύρια δάνειο, πλήρωσε μόνο 10,5. Τρίτος με 42 εκατομμύρια δάνειο, πληρώνει μόνο τα 7,2. Τέταρτος με 200 εκατομμύρια αρχική οφειλή, κατέληξε να πληρώνει μόνο 35. Είναι γνωστά όλα αυτά. Μπορώ να αναφέρω δεκάδες παραδείγματα.

Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε ότι θα πτωχεύετε τους μικρομεσαίους και τους ευάλωτους για χρέη 50 και 100 χιλιάδων. Και τους λέτε και στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Ενώ οι μπαταχτσήδες εφοπλιστές, ως γνωστόν είναι ευεργέτες και όχι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αλλά ας μη κρυβόμαστε: Ο μεγαλύτερος στρατηγικός κακοπληρωτής στη χώρα είναι το ίδιο το κόμμα σας κύριε Μητσοτάκη αλλά και εσείς προσωπικά. Και σας ρωτάω :

Πως μπορεί να αισθάνεστε όταν το κόμμα σας έχει πάνω από 300 εκ δανεικά και αγύριστα και την ίδια στιγμή ετοιμάζεστε να πτωχεύετε νοικοκυριά και φυσικά πρόσωπα και να ρευστοποιείτε τη πρώτη τους κατοικία για χρέη λίγων χιλιάδων ευρω; Εσείς οι πιο καραμπινάτοι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Εσείς και οι ίδιες οι τράπεζες βέβαια. Οι στρατηγικότεροι των στρατηγικών κακοπληρωτών. Και ελπίζω τουλάχιστον να μη τολμήσετε τώρα που θέλετε να πτωχεύετε νοικοκυριά για λίγες χιλιάδες ευρώ, να κάνετε το χατίρι των μετόχων στη Τράπεζα Πειραιώς. Που από ότι μαθαίνω δεν επιθυμούν να πληρώσουν για δεύτερη φορά τους οφειλόμενους τόκους, ύψους 165 εκ ευρώ, από το δάνειο των 2 δις, το λεγόμενο cocos, που έλαβαν από το ελληνικό δημόσιο. Ελπίζω να μη το τολμήσουν και να μη το τολμήσετε.

Κυρίες Μητσοτάκη,

Σήμερα δε χρωστάτε απαντήσεις σε εμένα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα χρωστάτε απαντήσεις στη κοινωνία. Σε μια κοινωνία που αγωνιά και σε μια οικονομία που βυθίζεται.

Η ανεργία αναμένεται φέτος να πάει από το 17% στο 21%, ακόμη και αν η ύφεση στο τέλος του χρόνου είναι μικρότερη από 10%. Κάτι παραπάνω από 1 στους 10, στη πλειοψηφία τους νέοι εργαζόμενοι, δουλεύουν ήδη για μισθό μέχρι 200 ευρώ. Αυτά είναι έργα δικά σας κ. Μητσοτάκη. Καμία κυβέρνηση και κανένας πρωθυπουργός δε κατάφεραν να διαλύσουν τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο. Αφήστε λοιπόν για μια στιγμή τα ψέματα και την αλαζονεία στην άκρη και απαντήστε.

Όχι σε εμάς. Απαντήστε στους εργαζόμενους της εστίασης που δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα, χωρίς να πληρώνονται μισή υπερωρία, χωρίς καμία προστασία, κανέναν έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Απαντήστε στους καταστηματάρχες του κέντρου της Αθήνας, που γλίτωσαν τα μαγαζιά τους και τα σπίτια τους από τη λαίλαπα των μνημονίων και τώρα ετοιμάζεστε να τους τα πάρετε όλα. Απαντήστε στους εμπόρους, που σας λένε ότι με το νέο πτωχευτικό, το 81% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο πτώχευσης.

Απαντήστε στους γονείς που πήραν ένα δάνειο για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και τελικά θα καταλήξουν αυτοί και τα παιδιά τους να δουλεύουν μπας και σώσουν το σπίτι τους και την περιουσία τους από την τράπεζα.

Απαντήστε στους αγρότες, που βιώνουν μια ανείπωτη καταστροφή τους τελευταίους μήνες και εσείς έρχεστε να δημεύσετε τη γη και την περιουσία τους για χάρη των τραπεζών.

Κοιτάξτε τους στα μάτια και απαντήστε. Δεν σας μιλάμε μόνο εμείς σήμερα. Σας μιλούν αυτοί.

Σήμερα κ. Μητσοτάκη, σε όλους αυτούς είστε υπόλογος. Και να το θυμάστε, στο τέλος της ημέρας σε αυτούς θα δώστε λογαριασμό. Όχι στην ελιτ που με την πολιτική σας εξυπηρετείτε και σας το ανταποδίδει με στήριξη. Αυτό έχει κοντά ποδάρια. Εμείς θα είμαστε εδώ απέναντι σας. Γιατί έχουμε χρέος απέναντι σε κάθε πολίτη που οδηγείτε στην απόγνωση. Έχουμε χρέος απέναντι στη κοινωνία και απέναντι στη χώρα που με θυσίες βγάλαμε από τη κρίση και τα μνημόνια.

Δε βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, δε ρυθμίσαμε το χρέος, δεν αφήσαμε 37 δις στα ταμεία, για να έρχεστε σήμερα εσείς και να μας οδηγείτε σε πιο σκληρές μέρες από αυτές των μνημονίων. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να αντισταθούμε. Στην αδικία. Στη διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Στην επιχειρούμενη αναδιανομή προς τους ισχυρούς.

Στην αναδιάρθρωση της αγοράς και στη διάλυση της μεσαίας τάξης. Αυτή άλλωστε ήταν και η μεγαλύτερή σας απάτη. Η μεσαία τάξη που στο όνομα της στήριξής της εκλεγείκατε και έρχεστε τώρα να πτωχεύσετε. Εμείς δεσμευόμαστε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, να μην αφήσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία να συνεχιστεί. Είναι ντροπή εν μέσω πανδημίας ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλουν πτωχεύσεις και ρευστοποιήσεις, εδώ να εφαρμόζετε μνημόνια χωρίς μνημόνιο. Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό:

Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου, θα είναι αυτός. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά, θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο. Με Συστημική τράπεζα υπό Δημόσιο μανατζμεντ.

Με αξιοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και όχι στην ελιτ. Με προστασία της λαϊκής κατοικίας αλλά και με μια στεγαστική πολιτική που βάζει ως προτεραιότητα το δικαίωμα κάθε πολίτη στη στέγη, ως ανθρώπινο δικαίωμα. Με διεύρυνση και επέκταση του επιδόματος στέγης, που εμείς θεσπίσαμε, σε νέους και ευάλωτα νοικοκυριά. Με κούρεμα χρεών όχι για τους εφοπλιστές αλλά για τους ευάλωτους και τους μικρομεσαίους.

Όπως κάναμε ήδη για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί η δεύτερη φορά θα έρθει, όσο και να σας στηρίζει η ελιτ που ευνοείτε με τη παντοδυναμία του χρήματος και των μέσων. Και η δεύτερη φορά να το ξέρετε, θα είναι αλλιώς. Όχι για εμάς, ούτε για εσάς. Για τον ελληνικό λαό».

Πηγή: Έθνος