Επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά του Μπέρμιγχαμ – Δύο τραυματίες

Θύματα επίθεσης με μαχαίρι έπεσαν δύο έφηβοι στην ανοιχτή Χριστουγεννιάτικη αγορά του Μπέρμιγχαμ, στη Βρετανία. Το επεισόδιο έγινε μπροστά σε έντρομους καταναλωτές και οι δύο έφηβοι έχουν τραύματα.

Ένοπλοι αστυνομικοί πήγαν στο εμπορικό κέντρο σήμερα το μεσημέρι, έπειτα από αναφορές για «δυσλειτουργία». Οι δύο έφηβοι διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο.

Από την αστυνομία των West Midlands Police εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: «Αστυνομικοί κλήθηκαν να πάνε σε μια αναταραχή που προκλήθηκε στο Bullring. Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο τα τραύματά τους δεν φαίνεται να είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Στο σημείο έχουν φτάσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διεξάγουμε έρευνα για να καταλάβουμε τι συνέβη και να βρούμε αυτούς που ενεπλάκησαν στην επίθεση». Μάλιστα, η αστυνομία ζητά τη βοήθεια όσων βρίσκονταν εκεί και είδαν κάτι.

Officers were called to reports of a disorder in the #Bullring.

We were called just after 3:30pm to reports of people being injured near the rear entrance of #Selfridges. Two people are being treated for injuries which are not thought to be life-threatening.

— West Midlands Police (@WMPolice) December 18, 2019