Επίθεση Φον ντερ Λάιεν σε Ερντογάν: Θα συνέβαινε αυτό αν φορούσα κοστούμι και γραβάτα;

Με σκληρά λόγια μίλησε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν για όσα έγιναν κατά την επισκεψή της στην Τουρκία και το περόφημο sofagate. H προέδρος της Κομισιόν τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια για το περιστατικό, όταν δηλαδή βρέθηκε να παρακολουθεί όρθια τους Σαρλ Μισέλ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάθονται πρώτοι για να συζητήσουν, χωρίς να της προσφέρουν θέση.

«Είμαι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι περίμενα να μου φερθούν στο ταξίδι στην Τουρκία, σαν Πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν μπορώ να βρω δικαιολογία και πρέπει να συμπεράνω ότι αυτό που συνέβη, συνέβη επειδή είμαι γυναίκα. Αλήθεια, θα συνέβαινε αυτό αν φορούσα κοστούμι και γραβάτα;» είπε η φον ντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη συζήτηση για την Τουρκία. «Ένιωσα πληγωμένη ως γυναίκα και ως Ευρωπαία, καθώς αυτό αφορά τις αξίες που αποτελούν τη βάση της Ένωσής μας και δείχνει πόσα πρέπει να κάνουμε ακόμη για να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με ισότητα απέναντι στους άντρες» πρόσθεσε.

«Όταν έφτασα στη συνάντηση υπήρχαν κάμερες στο δωμάτιο και χάρη σε αυτές το βίντεο έγινε viral. Δεν υπήρχε ανάγκη για υπότιτλους ή εξηγήσεις, οι εικόνες μιλούσαν μόνες τους», κατέληξε.

Mάλιστα αργότερα τοποθετήθηκε και μέσω twitter. «Η επίσκεψή μου στην Τουρκία έδειξε πόσο δρόμο έχουμε ακόμα να διανύσουμε, πριν οι γυναίκες ξεκινήσουν να αντιμετωπίζονται σαν ίσες με τους άντρες. Πάντα και παντού. Η ιστορία μου έγινε πρώτο θέμα στα μέσα. Ωστόσο, υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες γυναικών, οι περισσότερες πολύ πιο σοβαρές από τη δική μου, οι οποίες περνούν απαρατήρητες» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Και συνέχισε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε πως αυτές οι ιστορίες θα γίνουν, επίσης, γνωστές! Στην Άγκυρα επανέλαβα τις βαθιές ανησυχίες μου για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (για τη βία κατά των γυναικών). Αυτό είναι ένα τρομακτικό σήμα κινδύνου. Ωστόσο, για να γίνουμε αξιόπιστοι, πρέπει επίσης να δράσουμε στο σπίτι μας. Αρκετές χώρες της ΕΕ δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει. Κάποιοι σκέφτονται να σταματήσουν. Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Θα καταθέσουμε νομοθεσία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών, τόσο online όσο και offline. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια προστατεύονται επαρκώς στην Ευρώπη. Εξάλλου, όπως είπε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις στον ΟΗΕ: το καθεστώς των γυναικών είναι το καθεστώς της δημοκρατίας».

My visit to Turkey showed how far we still have to go before women are treated as equals. Always. Everywhere.

My story made headlines. But there are so many stories of women, most of them far more serious, that go unobserved.

We have to make sure these stories are also told!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021