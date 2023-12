Επίθεση ενόπλου στο κέντρο του Παρισιού: Ένας νεκρός – Ο δράστης φώναζε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος»

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ, με έναν ένοπλο με μαχαίρι και σφυρί να επιτίθεται κατά περαστικών. Τραυμάτισε δύο ανθρώπους ενώ ένας τρίτος κατέληξε.

Ο δράστης είναι ένας 26χρονος Γάλλος, εξτρεμιστής μουσουλμάνος ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικές διαταραχές. Σκότωσε με μαχαίρι έναν Γερμανό τουρίστα και τραυμάτισε με σφυρί δύο περαστικούς – έναν Γάλλο περίπου 60 ετών και έναν τουρίστα, του οποίου η υπηκοότητα δεν διευκρινίστηκε – προτού ακινητοποιηθεί και συλληφθεί από αστυνομικούς.

Κατά την επίθεση, φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή και επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο Ζεράλντ Νταρμανέν ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως ο συλληφθείς είπε στους αστυνομικούς πως ήταν οργισμένος επειδή «τόσοι πολλοί μουσουλμάνοι πεθαίνουν στο Αφγανιστάν και στην Παλαιστίνη».

In Paris, a man shouting "Allahu Akbar" attacked tourists, one person died.

Before the massacre, the man shouted "Allahu Akbar!". The perpetrator, according to the media, was detained on the spot, the police had to open fire on him. pic.twitter.com/c4ZFegV0pT

— JS (@JS_nws) December 3, 2023