Επίθεση αυτοκτονίας στο ΥΠΕΞ της Λιβύης – Τέσσερις νεκροί

Επίθεση αυτοκτονίας σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:00 (ώρα Ελλάδος) στο κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης, στην Τρίπολη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων στο Reuters, οι δράστες -πιθανότατα τρεις στον αριθμό- άνοιξαν πυρ με πυροβόλα όπλα ενώ στη συνέχεια ενεργοποίησαν εκρηκτικά που είχαν ζωσμένα πάνω τους.

Gunmen attacked the headquarters of Libya’s foreign ministry in Tripoli on Tuesday, according to a Reuters witness at the scene. https://t.co/V2mBO2AqQ5 pic.twitter.com/BDMnERAGQc

