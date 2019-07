Επίθεση από ακρίδες στο Λας Βέγκας (video)

H επιδρομή των ακρίδων φυσικά προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους και επισκέπτες του Λας Βέγκας, που τραβούσαν με βίντεο το απίστευτο αυτό φαινόμενο. Χιλιάδες ακρίδες επιτέθηκαν σε τοίχους, εισόδους καζίνων και στα μπαρ, δημιουργώντας κονφούζιο.

Εντομολόγοι που κλήθηκαν να εξηγήσουν το φαινόμενο είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και ότι πρόκειται για κάτι σύνηθες σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε έρημο. Όταν ο χειμώνας ή η άνοιξη έχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας είναι κάτι που πρέπει να περιμένει κανείς, σύμφωνα με τους ειδικούς. Το πιο πιθανό είναι ότι οι ακρίδες μεταναστεύουν και κινούνται προς τον βορρά σε σμήνη.

Η Νεβάδα φέτος έζησε μια από τις πιο υγρές χρονιές της σπάζοντας ρεκόρ δεκαετιών.

Massive swarms of grasshoppers have descended upon Las Vegas this week https://t.co/fiDKSXZAD6 pic.twitter.com/rexF81egQa — CNN (@CNN) July 26, 2019

You're not imagining things…grasshoppers are showing up in swarms around the Las Vegas Valley. 🦗 DETAILS: https://t.co/DSSz73hmof pic.twitter.com/Umrdeb8yGR — FOX5 Las Vegas (@FOX5Vegas) July 25, 2019

holllly fuck check out the plague of grasshoppers my friend recorded in Las Vegas today!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/cLiD9UpDZX — cacti cooter capone (@hotdogfev) July 26, 2019

Πηγή: Έθνος