Επιστολή της Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στον Υπουργό Υγείας

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας Θ.Πλεύρη η οποία κοινοποιείται και στους Βουλευτές της Μαγνησίας, απέστειλε η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή:

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να τεκμηριώσουμε τη σημασία της άσκησης για τη σωματική και ψυχική υγεία των σύγχρονων ανθρώπων και να σας πληροφορήσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες πτυχιούχοι φυσικής αγωγής, ειδικοί να σχεδιάσουν και να εκπονήσουν προγράμματα άσκησης για άτομα με διάφορες χρόνιες παθήσεις και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του 2020, η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προαγωγή και διατήρηση τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας. Τα οφέλη της άσκησης είναι ευρέως γνωστά και επιστημονικά αποδεδειγμένα για τους υγιείς ενήλικες, παιδιά και ηλικιωμένους. Για πρώτη φορά, όμως, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες φυσικής δραστηριότητας για άτομα με χρονιές παθήσεις όπως είναι ο καρκίνος, η υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2 και ο HIV. Αυτό το γεγονός μαρτυρά τη σημασία της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας στη διαχείριση διαφόρων χρόνιων παθήσεων, η οποία μπορεί να συμπεριληφθεί στην καθημερινότητά τους ως μέσο αναψυχής (αθλήματα), μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο), οικιακών ή επαγγελματιών εργασιών αλλά και ως προγραμματισμένη, σχεδιασμένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο και τον κίνδυνο υποτροπής του στους καρκινοπαθείς, να μειώσει τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, την υποτροπή της νόσου, να βελτιώσει τη σωματική λειτουργικότητα και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ατόμων με υπέρταση και διαβήτη τύπου 2 (WHO, 2020). Ταυτόχρονα, τα οφέλη της είναι εμφανή και σε άτομα με παχυσαρκία καθώς βοηθά στη μείωση του λιπώδους ιστού και βελτιώνει τη σύσταση του σώματος, έτσι συμβάλλει στην πρόληψη άλλα και θεραπεία της παχυσαρκίας (Πασχάλης κ.α, 2013).

Είναι γνωστό ότι η άσκηση μπορεί να επιδράσει θετικά τόσο στην αντιμετώπιση, όσο και στην πρόληψη καρδιοπαθειών, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και οι βαλβιδοπάθειες (Φλουρής κ.α., 2013) αλλά και στις χρόνιες πνευμονοπάθειες όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι διάμεσες πνευμονοπάθειες κ.α (Βογιατζής κ.α., 2013). Επιπρόσθετα, μπορεί να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση και την ψυχική υγεία (μείωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης) ασθενών με HIV (WHO, 2020).

Τα παιδιά και οι έφηβοι που ζουν με αναπηρία επίσης μπορούν να επωφεληθούν από την άσκηση με τη βελτίωση της γνωστικής τους ικανότητας (για άτομα που ζουν με διαταραχές που βλάπτουν τη γνωστική τους λειτουργία) και βελτιώσεις της σωματικής λειτουργίας. Όπως και οι ενήλικες που ζουν με αναπηρία, όπως για παράδειγμα τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, συμμετέχοντας σε προγράμματα άσκησης αλλά και φυσικής δραστηριότητας μπορούν να βελτιώσουν τη σωματική τους λειτουργία και να ενισχύσουν τους ψυχικούς και κοινωνικούς τομείς της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ή άτομα με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού, μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία βάδισης, τη μυϊκή τους δύναμη, τη λειτουργία των άνω άκρων και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να ωφελήσει άτομα με νόσο Πάρκινσον, με ιστορικό εγκεφαλικού με ευεργετικά αποτελέσματα στη βάδιση και τη γνωστική λειτουργία (WHO, 2020).

Οι ασθενείς με αρθρίτιδες, όπως η οστεοαρθρίτιδα και η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορούν επίσης να ωφεληθούν από την άσκηση με την ενίσχυση του καρδιοαναπνευστικού τους συστήματος και τη βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου. Επίσης, η άσκηση επηρεάζει σημαντικά το μυοσκελετικό σύστημα, ενεργοποιεί μηχανισμούς οστεοσύνθεσης, ενώ δεν προκαλεί βλάβη στις αρθρώσεις και μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων (Σταυρόπουλος-Καλίνογλου κ.α., 2013). Ένα πρόγραμμα άσκησης που συνδυάζει μυϊκή ενδυνάμωση – κυρίως του πυρήνα-, ευκαμψία και αερόβια άσκηση μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη σε ασθενείς που παρουσιάζουν χρόνιο πόνο στη μέση (Gordon & Bloxham, 2016) και γενικότερα είναι αποδεδειγμένο ότι προγράμματα άσκησης βοηθούν με μεγάλη επιτυχία στην πρόληψη και την αντιμετώπιση/διαχείριση μυοσκελετικών τραυματισμών και παθήσεων.

Σημαντικά, επίσης, είναι τα οφέλη της άσκησης και στα άτομα που βιώνουν μείζονα κατάθλιψη καθώς έχει αντικαταθλιπτική δράση και χρησιμοποιείται ευρέως ως χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση της κατάθλιψης (Morres et al., 2019). Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η άσκηση υποστηρίζεται από τους ερευνητές για την αποκατάσταση μετά από νόσηση με COVID-19, καθώς μπορεί να ενισχύσει άμεσα τη λειτουργία των πνευμόνων, να βελτιώσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, να μειώσει το οξειδωτικό στρες και να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών οδηγώντας στην ομαλή επιστροφή των ασθενών στην κανονική ζωή. (Bo et al., 2021)

Σύμφωνα με τα παραπάνω ενδεικτικά επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία μπορεί κανείς εύκολα και χωρίς αμφιβολία να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η άσκηση αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διαδικασία της πρόληψης, διαχείρισης και αποκατάστασης διαφόρων μυοσκελετικών τραυματισμών, χρόνιων παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι ειδικοί επιστήμονες/ πτυχιούχοι φυσικής αγωγής που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα την άσκηση, δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα άτομα που το έχουν ανάγκη, διότι δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο που να τους επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματός τους. Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α./ Σ.Ε.Φ.Α.Α της χώρας μας με τις σχετικές ειδικότητες, δε μπορούν να πάρουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ούτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ούτε και από το Υπουργείο Υγείας, διότι δε θεωρούνται επαγγελματίες υγείας(!!!!!!).

Σας καλούμε με τις ενέργειές σας να εξευρεθεί τρόπος ώστε να ενεργοποιήσετε ένα ακόμη όπλο ενάντια στις παθήσεις της σύγχρονης εποχής, που δεν είναι άλλο από τον εξειδικευμένο πτυχιούχο φυσικής αγωγής και της άσκησης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης, θα θέλαμε την τεκμηριωμένη απάντησή σας, για ποιο λόγο οι συγκεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες, δε θεωρούνται επαγγελματίες υγείας.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, ερώτηση ή πρόταση.