Επιστημονική συνάντηση διεθνούς ακτινοβολίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι τεχνικές προκλήσεις και οι προοπτικές για την υπολογιστική μοντελοποίηση των υλικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας, ήταν το θέμα του διεθνούς εργαστηρίου CHASM-2024 (Challenges in Atomic-scale Modelling of Inorganic Materials) που έλαβε χώρα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το διάστημα 6-10 Μαΐου.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με πρωτοβουλία του καθηγητή Αλεξάνδρου Χροναίου και της αναπληρώτριας καθηγήτριας Ασπασίας Δασκαλοπούλου, και σε αυτό συμμετείχαν, κατόπιν πρόσκλησης, διακεκριμένοι ερευνητές από Πανεπιστήμια, Εθνικά Κέντρα Ερευνών και τη βιομηχανία, προερχόμενοι από 4 ηπείρους. Ενδεικτικά, οι προσκεκλημένοι περιλάμβαναν ερευνητές και ακαδημαϊκούς από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Γαλλικό Κέντρο Ατομικής Ενέργειας, το πανεπιστήμιο Bangor της Ουαλίας, τη σχολή Πυρηνικής Μηχανικής του πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ, το εθνικό εργαστήριο Los Alamos, ΗΠΑ, και το πανεπιστήμιο New South Wales, Αυστραλίας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις, εντοπίστηκαν ανοιχτά ερευνητικά προβλήματα και μεθοδεύτηκαν οι στρατηγικές ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων έρευνας, με σκοπό την αξιοποίηση της μοντελοποίησης των υλικών σε ατομική κλίμακα προκειμένου να ενισχυθούν προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής για μπαταρίες, και νέα κράματα για νανοηλεκτρονικές διατάξεις, με εφαρμογές στην ηλιακή και πυρηνική ενέργεια.

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Χροναίος υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συνάντησης τόσων διακεκριμένων επιστημόνων στον Βόλο, καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό πανεπιστήμιο της χώρας και φιλοδοξεί να καταστεί ένας από τους κυρίους πόλους καινοτομίας. Ο καθηγητής sir Robin Grimes (Imperial College, ο οποίος έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής), τόνισε ότι η καλλιέργεια ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των υψηλής ποιότητας ερευνητών των ελληνικών ιδρυμάτων είναι σημαντική για τον πολλαπλασιασμό των επιστημονικών επιτευγμάτων, ώστε αυτά να γίνονται κτήμα της ανθρωπότητας.

Στο περιθώριο του εργαστηρίου συζητήθηκαν και οι προοπτικές για τη δημιουργία κοινών μαθημάτων και την ανταλλαγή φοιτητών μεταξύ των ιδρυμάτων.

Τους διεθνείς προσκεκλημένους καλωσόρισαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Διά Βίου Εκπαίδευσης καθηγητής Σπυρίδων Καραμάνος, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Γιώργος Σταμούλης και ο πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητής Μιχαήλ Βασιλακόπουλος.