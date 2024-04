Επιστήμονας λέει ότι ανακάλυψε την αιτία της κατάρας του Τουταγχαμών – Γιατί πέθαναν όλοι όσοι άνοιξαν τον τάφο του

Ένας επιστήμονας ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε την αιτία της «κατάρας του Φαραώ» που πιστεύεται ότι σκότωσε περισσότερους από 20 ανθρώπους που άνοιξαν τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών το 1922.

Αρχαίο αιγυπτιακό κείμενο απειλεί με «θάνατο από ασθένεια που κανένας γιατρός δεν μπορεί να διαγνώσει» όποιον πειράξει τα μουμιοποιημένα λείψανα του βασιλιά. Ο συγγραφέας Ross Fellowes ισχυρίζεται ότι υπήρχε βιολογικός λόγος πίσω από τους θανάτους.

Από την μελέτη προέκυψε ότι η αιτία ήταν η δηλητηρίαση από ραδιενέργεια από φυσικά στοιχεία που περιείχαν ουράνιο και τοξικά απόβλητα που τοποθετήθηκαν σκόπιμα μέσα στο σφραγισμένο θησαυροφυλάκιο.

Η έκθεση σε ουσίες θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ορισμένους καρκίνους, όπως αυτός που στοίχισε τη ζωή στον αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ – τον πρώτο άνθρωπο που μπήκε στον τάφο του Τουταγχαμών πριν από 100 χρόνια.

Η θεωρία αποδεικνύει ουσιαστικά ότι ο τάφος ήταν όντως «καταραμένος» – με σκόπιμο βιολογικό τρόπο – και όχι με υπερφυσικό τρόπο που ισχυρίζονταν κάποιοι αρχαίοι αιγυπτιολόγοι.

Ο Κάρτερ πέθανε το 1939 πιθανότατα από καρδιακή προσβολή μετά από μακροχρόνια μάχη με το λέμφωμα Hodgkin, το οποίο επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού που καταπολεμά τα μικρόβια – και η δηλητηρίαση από ακτινοβολία έχει συνδεθεί ως αιτία του καρκίνου.

Ο λόρδος Carnarvon, ένας από τους άνδρες που επίσης περπάτησε στα πολύτιμα δωμάτια, πέθανε από δηλητηρίαση του αίματος πέντε μήνες μετά την ανακάλυψη.

Υπέστη σοβαρό τσίμπημα κουνουπιού, το οποίο μολύνθηκε μετά από κόψιμο με ξυράφι.

