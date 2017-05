Επίσκεψη του Γυμνασίου Αγριάς στην Ολλανδία

Ομάδα πέντε μαθητών/τριών και δύο εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Αγριάς επισκέφτηκαν την περασμένη εβδομάδα την πόλη Hoorn της Ολλανδίας. Συγκεκριμένα οι μαθήτριες Αγαπητού Ζωή, Καραγκούνη Δήμητρα, Σκούρα Πολυάνθη, οι μαθητές Μακρής Νεκτάριος, Χαρίσης Οδυσσέας και οι καθηγήτριες Σάββα Αναστασία και Φιλίππου Βαρβάρα συμμετείχαν στη 2η διακρατική συνάντηση του προγράμματος Erasmus + με τίτλο «Being a European: find your way to the future – School, Job and Life in Europe» που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία.

Η επίσκεψη διοργανώθηκε από το ολλανδικό σχολείο Copernicus SG και διήρκεσε μία εβδομάδα (από 7 έως 13/5/2017). Στη συνάντηση συμμετείχαν – εκτός των Ελλήνων και Ολλανδών μαθητών – και εκπρόσωποι σχολείων από τη Γερμανία, τη Σουηδία και την Πορτογαλία. Οι μαθητές όλων των σχολείων φιλοξενήθηκαν σε σπίτια Ολλανδών μαθητών.

Στη διάρκεια της επίσκεψης μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα της πόλης Hoorn, παρακολούθησαν μαθήματα στο ολλανδικό σχολείο και επισκέφτηκαν τα εργοστάσια των εταιρειών EdamBoon και Syngenta, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η συμμετοχή των μαθητών σε workshop του προγράμματος, στόχος του οποίου ήταν η κατασκευή και η προώθηση ενός προϊόντος από άχρηστα ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την τελευταία μέρα της διακρατικής συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν το Amsterdam και ξεναγήθηκαν στα ανακαινισμένα παλαιά ναυπηγεία της πόλης και στο Μουσείο Van Gogh.