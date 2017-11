Επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς από τους νέους των Κοινωνικών Διαμερισμάτων της ΑΡΣΙΣ Βόλου

Οι νέοι των Κοινωνικών Διαμερισμάτων ξεναγήθηκαν στους χώρους του μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου και αναγνώρισαν τον αυθεντικό εξοπλισμό του, όπως τον πάγκο διαλογής, τις «κάδες» για την βρώσιμες ελιές, τις «αρκάδες» για τη μεταφορά του ελαιόκαρπου, τα πιθάρια για την αποθήκευση του λαδιού και τα εργαλεία καλλιέργειας των ελαιών (σκαλιστήρια, πριόνια, κλαδευτήρια, άξονας που ζεύονταν τα ζώα, γάντζοι, ραντιστήρια κλπ). Παράλληλα, συζητήθηκαν ο τρόπος παραγωγής του σαπουνιού με το λάδι και πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο σχετικά με την δημιουργία των καδών (μεγάλα βαρέλια που τοποθετούνταν οι ελιές) και την παραγωγή του παραδοσιακού σαπουνιού.

Σε κλίμα ζεστασιάς και φιλοξενίας, οι νέοι απόλαυσαν την γεύση του λαδιού με το κέρασμα των υπευθύνων του Μουσείου και αποκόμισαν γνώσεις για την μεγάλη παράδοση της περιοχής. Πολλά αντικείμενα επεξεργασίας της ελιάς τους θύμισαν τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούν στις χώρες τους και συζητήθηκαν οι διάφοροι τρόποι επεξεργασίας της ελιάς σε άλλες χώρες. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι νέοι σχετικά με την τοπική ιστορία του νομού και η γνώση μίας παράδοσης που χάνεται με την πάροδο του χρόνου, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην ομαλή ένταξη στην ελληνική κοινωνία.

Το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου βρίσκεται σε οίκημα, χτισμένο από το 1924, στο κέντρο του οικισμού της Άνω Γατζέας, στη πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού. Το Μουσείο που δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ και εγκαινιάστηκε το 2008, με στόχο την γνωριμία με τις οικοτεχνικές μονάδες διαλογής και επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς και αποθήκευσης ελιάς και λαδιού. Ευχαριστούμε το Μουσείο για τα σαπούνια λαδιού που προσέφερε στους νέους.

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπολη και την Κοζάνη. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, προγράμματα και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Βασική επιδίωξη της ΑΡΣΙΣ είναι η εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης των δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και η κοινωνική ευαισθητοποίηση για την προστασία των παιδιών που, ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευμα αποτελούν τον πιο αδύναμο, ευαίσθητο, ελπιδοφόρο και δημιουργικό κρίκο της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Η ΑΡΣΙΣ στο Βόλο λειτουργεί τρία Κοινωνικά Διαμερίσματα τα οποία φιλοξενούν ενήλικες αιτούντες άσυλο ή πρόσφυγες ηλικίας 18 έως 21 ετών στα πλαίσια του έργου «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (κωδικός έργου: GRC01/2017/0000000077/003) που υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.