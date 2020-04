Επίσημα πρωταθλήτρια Γαλλίας αναδείχθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν

Η αγωνιστική σεζόν στη Γαλλία έλαβε και επίσημα τέλος. H Ligue1 δεν θα ολοκληρωθεί και η Παρί Σεν Ζερμέν ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Γαλλίας για το 2019-20.

Η γαλλική Λίγκα αποφάσισε να διατηρήσει τον βαθμολογικό πίνακα όπως είχε διαμορφωθεί από την τελευταία αγωνιστική που παίχτηκε ποδόσφαιρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Παρί Σεν Ζερμέν να κατακτήσει τον τρίτο διαδοχικό της τίτλο στην Ligue1.

Ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, αφιέρωσε τον τίτλο σε γιατρούς και νοσοκόμους: «Θέλουμε να αφιερώσουμε τον τίτλο της σεζόν 2019-20 στο ιατρικό προσωπικό και σε όλους τους ήρωες της καθημερινότητας. Σε αυτούς που ήταν στην πρώτη γραμμή και θυσίασαν τον εαυτό τους επί εβδομάδες και έχουν κερδίσει τον βαθύτατο θαυμασμό μας».

Η Μαρσέιγ ως δεύτερη θα μπει απευθείας στους ομίλους του Champions League και η Ρεν θα πάει στα προκριματικά. Απευθείας στους ομίλους του Europa League θα συμμετάσχουν Λιλ και Ρεμς και στα προκριματικά θα συμμετέχει η Νις. Για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η Λιόν δεν θα παίξει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Επιπλέον υποβιβάζονται οι Τουλούζ με την Αμιάν, ενώ σώθηκε η Νιμ χωρίς πλέι οφ. Από την Ligue 2 προβιβάζονται οι Λοριάν και Λανς.

