Επιπλέον κόστος 5% στα έξοδα ξενοδοχείων λόγω πρωτοκόλλων

Περίπου στο 5% εκτιμά ότι θα κυμανθεί η αύξηση στα έξοδα των τουριστικών καταλυμάτων, λόγω της εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την υποδοχή τουριστών, κάτι που είναι απαραίτητο για να επαναλειτουργήσει ο τουρισμός, σημειώνει ο σύμβουλος επιχειρήσεων Ευστάθιος Λιακόπουλος, που προσθέτει ότι το πρόβλημα των ξενοδοχειακών μονάδων και της Μαγνησίας δεν είναι το κόστος των παραπάνω πρωτοκόλλων, αλλά οι ελάχιστες κρατήσεις που φτάνουν μόλις στο 10% σε σχέση με πέρσι.

Επιπλέον λύση φαίνεται να βρίσκεται στο θέμα της ιατρικής κάλυψης, αφού μέχρι την προσεχή Τρίτη υπογράφεται μνημόνιο συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και ιδιωτικό θεραπευτήριο του Βόλου.

Ο κ. Λιακόπουλος περιγράφει τη νέα πραγματικότητα που ισχύει στα ξενοδοχεία για την προστασία από τον Covid-19 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των υπαλλήλων και των πελατών στην υποδοχή, τη χρήση μασκών προστασίας ή προσωπίδων από τους υπαλλήλους και την αλλαγή στο check in και check out. Αναφορικά με αυτό θα αυξηθεί η χρονική απόσταση μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει χρόνος για την απαραίτητη απολύμανση των δωματίων (το check in θα γίνεται στις 3 το μεσημέρι και στις 11 το check out). Ακόμα ο πελάτης στον μπουφέ θα περιμένει κρατώντας τον δίσκο του σε σειρά και με απόσταση από τον επόμενο και δεν θα τον γεμίζει μόνος του, για να μη χρησιμοποιούν πολλοί τα ίδια σκεύη. Θα δοθεί η δυνατότητα επίσης στους πελάτες να κάνουν χρήση της υπηρεσίας δωματίου (room service) για να μην έρχονται σε επαφή με αρκετό κόσμο, κάτι που θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον κ. Λιακόπουλο, σε άνοδο του κόστους για τα καταλύματα, αν και θεωρεί πως αυτοί που θα κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δεν θα είναι πολλοί.

Ένα σημείο που ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί, είναι και οι συμβάσεις με γιατρούς, που βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων θα πρέπει να υπογράψουν όλες οι μονάδες, οι οποίες διαθέτουν πάνω από 50 κλίνες. Προκειμένου να μην υπάρξουν μεγάλες διαφορές στα κόστη, καταβάλλονται προσπάθειες για κεντρική συμφωνία από μέρους των ξενοδοχειακών επιμελητηρίων με γιατρούς για κοινό τιμολόγιο χωρίς ο κάθε υγειονομικός να ζητεί το ποσό που επιθυμεί.

«Στόχος είναι να περισωθεί η σεζόν και αποτελεί αναγκαίο κακό η κατά γράμμα χρήση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, καθώς ο τουρισμός αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για την οικονομία και πρέπει να προστατευθεί. Εάν γίνουν όλα σωστά, το τελικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος. Εκτιμάται πως λόγω της εφαρμογής όλων των μέτρων, τα έξοδα των ξενοδόχων θα αυξηθούν περίπου κατά 5%, αλλά το πρόβλημα δεν εντοπίζεται εκεί, αλλά στο γεγονός ότι έχει χαθεί η μισή σεζόν, ενώ και οι κρατήσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο» τονίζει ο κ. Λιακόπουλος.

Επιπλέον ο ίδιος θεωρεί ότι οι τιμές στα περισσότερα καταλύματα θα σημειώσουν πτώση, προκειμένου για να υπάρξει προσέλκυση περισσότερων τουριστών, αλλά και για να ενισχυθεί και το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού.

«Οι κρατήσεις στη Μαγνησία κυμαίνονται γύρω στο 10%. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, είναι ότι άμα υπάρχει δουλειά, ας φοράμε και μάσκες, αφού πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες» κατάληξε ο εκπαιδευτής σε σεμινάρια σχετικά με τη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, τη βιωσιμότητά τους και τη φορολογιστική εποπτεία.

Υπογράφεται κεντρική σύμβαση

Μνημόνιο συνεργασίας με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας και με ιδιωτικό θεραπευτήριο του Βόλου υπογράφει η Ένωση Ξενοδόχων του Νομού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Γιώργο Ζαφείρη, μέχρι την Τρίτη θα «πέσουν» οι υπογραφές και έτσι θα δοθεί λύση σε ένα από τα σκοτεινά σημεία των κανόνων λειτουργίας των καταλυμάτων στην ηπειρωτική Μαγνησία. Βέβαια πολλά είναι ακόμα τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν από τους αρμόδιους παράγοντες, όπως σε περίπτωση ενός ύποπτου κρούσματος ποιος θα μεταφέρει τον ασθενή, καθώς σε περίπτωση που το κάνει ο ξενοδόχος, θα πρέπει στη συνέχεια να απολυμάνει τα πάντα.

«Υπάρχουν αρκετά ακόμα θολά κομμάτια αναφορικά με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, όπως το θέμα των γιατρών. Το ιδανικότερο θα ήταν να υπάρχει συνεργασία με Νοσοκομείο ή με Κέντρο Υγείας, ενώ, να μην ξεχνάμε, γιατρό υποχρεούται να διαθέτει ένα κατάλυμα με περισσότερες κλίνες. Εμείς ως Ένωση Ξενοδόχων θα συνεργαστούμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, ενώ θα υπογράψουμε μέχρι την Τρίτη και μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικό κέντρο για τα ξενοδοχεία της ηπειρωτικής Μαγνησίας. Παράλληλα περιμένουμε διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας για το τι θα γίνει με τα εργασιακά των υπαλλήλων, αφού υπάρχουν ζητήματα με το πρόγραμμα Συν-Εργασία και μαθαίνουμε ότι δεν έχει ενταχθεί ακόμα κανένα ξενοδοχείο στις διατάξεις του» επισημαίνει ο κ. Ζαφείρης και καταλήγοντας σημειώνει πως οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται σχεδόν στο μηδέν.