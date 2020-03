Επικοινωνία Μητσοτάκη – Τραμπ: Συμφώνησαν στην προστασία των συνόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε, το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση στα ελληνο-τουρκικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τη συγκέντρωση στον Έβρο αρκετών χιλιάδων μεταναστών-προσφύγων. Μετά τα όσα του είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο πρόεδρος των ΗΠΑ από την πλευρά του αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδος να επιβάλει την νομοθεσία της στα σύνορα της.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην παρουσία των επικεφαλής της ΕΕ στον Έβρο αύριο μαζί του, με ανάρτησή του στο Twitter, επισημαίνοντας: «Σημαντική δήλωση στήριξης και από τους τρεις θεσμούς τη στιγμή που η Ελλάδα υπερασπίζεται επιτυχώς τα σύνορα της ΕΕ»

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει:

«EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border. Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders».

«Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι θα βρεθούν μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και εμένα αύριο στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα. Σημαντική δήλωση στήριξης και από τους τρεις θεσμούς τη στιγμή που η Ελλάδα υπερασπίζεται επιτυχώς τα σύνορα της ΕΕ».

EU Commission President @vonderleyen and @EP_President David Sassoli will join @eucopresident Charles Michel and me tomorrow on the Greek-Turkish land border.

Important statement of support by all 3 institutions at a time when Greece is successfully defending EU borders.

🇬🇷🇪🇺 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2020

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος του πρωθυπουργού, με την επίσκεψη στον Εβρο, είναι να φανεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας, ενώ ο ίδιος θα εμψυχώσει τόσο τις ένοπλες και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, όσο και τους κατοίκους.

Ηχηρό ήταν χθες και το μήνυμα του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μέσω twitter τόνισε πως η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προσπάθεια να στηριχθεί και να προστατευτεί η χώρα στα σύνορά της, με αφορμή την άφιξη χιλιάδων μεταναστών, μετά το άνοιγμα των συνόρων από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 1, 2020

Σημειώνεται ότι ήδη από χθες ο κ. Μητσοτάκης, αναγγέλλοντας την μετάβασή του στον Εβρο είχε διαμηνύσει «Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ την Τρίτη. Επαναλαμβάνω: μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω».

Την Κυριακή, το κυβερνητικό συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα καθως επίσης και:.

Την προσωρινή αναστολή, για ένα μήνα από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης, της υποβολής αιτήσεων ασύλου όσων εισέρχονται στη χώρα παράνομα.

Την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα προέλευσης, χωρίς καταγραφή, όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφος.

Την υποβολή αιτήματος στην FRONTEX για ανάπτυξη της ομάδας RABIT με στόχο τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της χώρας, που συνιστούν και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Έθνος