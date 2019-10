Επιχείρηση των ΗΠΑ στη Συρία για τον ηγέτη του ISIS αλ Μπαγκντάντι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να κάνει μια «πολύ σημαντική» ανακοίνωση σήμερα στις 09:00 [15:00 ώρα Ελλάδας], ανακοίνωσε το Σάββατο 26/10 ο Λευκός Οίκος, καθώς αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν έφοδο στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Η CIA συνέβαλε στον εντοπισμό του Μπαγκντάντι, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν η έκβαση της επιχείρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλέστηκε αξιωματικό ενημερωμένο για την επιχείρηση αυτή, ο ηγέτης του ΙΚ είναι νεκρός.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, την έφοδο των ειδικών δυνάμεων. Άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια.

ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi is believed to have been killed in a US military raid, two sources say. Final confirmation is still pending. https://t.co/jzNg0s7nWy pic.twitter.com/gYIh5kkWc0

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 27, 2019