Επετειακή εκδήλωση από τον ΣΙΜΕΑ για την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης

Ο ΣΙΜΕΑ τιμά την 9η Μαΐου, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης που γιορτάζεται σε όλη την Ευρώπη, με προσκαλεσμένο τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Τάσο Κωστόπουλο. Το θέμα που θα αναπτύξει θα είναι

«Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΤΗΘΗΚΕ .ΑΠΟ ΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΘ, το οποίο παραχωρεί την αίθουσα επί της Γ. Καρτάλη-Ροζού ( πρώην Γαλλικό ινστιτούτο) και τελεί υπό την αιγίδα του ΙΑΚΑ του Παν.Θεσσαλίας.

“Καλούμε τους Δημοκρατικούς πολίτες της περιοχής να τιμήσουν με την παρουσία τους τα 60 εκατομμύρια νεκρούς που υπήρξαν θύματα του φασισμού στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο” αναφέρεται στην πρόσκληση.

Ο Τάσος Κωστόπουλος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορας Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο ΙΜΣ-ΙΤΕ εντάχθηκε το 2020, αρχικά ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RICONTRANS (2020-2022) και κατόπιν ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος MACAUTH.

Από τα εικοσί του χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην «Αυγή» (1985-1987), το περιοδικό «Σχολιαστής» (1986-1990), την «Ελευθεροτυπία» (1990-2012) κι από το Νοέμβριο του 2012 στη συνεταιριστική «Εφημερίδα των Συντακτών»· υπήρξε μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας «Ο Ιός», από την ίδρυση ως την αυτοδιάλυσή της (1990-2015).

Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε 61 επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Τσεχία, τις ΗΠΑ, την Τουρκία, το Λίβανο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ιαπωνία, και ως ερευνητής στα προγράμματα του ΕΛΙΔΕΚ “Brutal Intimacies. A History of Rape in Modern Greece, 1900s-1960s” και “The Public Debate on the Prespa Agreement”. Έχει δημοσιεύσει 38 επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά και έχει εκδώσει επτά βιβλία στα ελληνικά: Η απαγορευμένη γλώσσα. Κρατική καταστολή των σλαβικών διαλέκτων στην ελληνική Μακεδονία (2000)· Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη (2005)· Πόλεμος και εθνοκάθαρση. Η ξεχασμένη πλευρά μιας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης, 1912-1922 (2007)· Το «Μακεδονικό» της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους, 1956-2008 (2009)· Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίας (2016)· Αστυνομία και «άκρα» στη Μεταπολίτευση. Η έκθεση Γκίκα και άλλα ντοκουμέντα (2017)· Εθνικά κόμματα και πρώιμος μακεδονισμός. Η κοινωνική και πολιτική διάσταση της εθνικής διαπάλης στην ύστερη οθωμανική Μακεδονία (2 τόμοι, 2022).

.