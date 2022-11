Έπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό ο κινεζικός πύραυλος που σήμανε συναγερμό σε όλο τον πλανήτη

Στον Ειρηνικό Ωκεανό έπεσε ο κινεζικός πύραυλος Long March 5B, ο οποίος είχε σημάνει συναγερμό σε ολόκληρο τον πλανήτη καθώς έπεφτε ανεξέλεγκτα προς τη Γη.

Την επιστροφή του πυραύλου στην ατμόσφαιρα, στις 12:08 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, επιβεβαιώνει και ο Κινεζικός Διαστημικός Οργανισμός.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.

