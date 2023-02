«Έπεσαν» οι σελίδες των κρατικών μέσων στη Ρωσία… ενώ ο Πούτιν απηύθυνε διάγγελμα στον λαό

Οι ιστοσελίδες των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης που μετέδιδαν την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο ρωσικό κοινοβούλιο έπεσαν κατά την διάρκειά της.

Δημοσιογράφοι του Reuters σε διάφορες τοποθεσίες δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Πανρωσικής Κρατικής Ραδιοτηλεοπτικής Εταιρείας (VGTRK) ή στην πλατφόρμα του live-streaming Smotrim για τμήματα της ομιλίας.

