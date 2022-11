Έπαθαν σοκ οι υπάλληλοι του αεροδρομίου: Είχε κρύψει στη βαλίτσα του… ζωντανή γάτα!

Οι άνθρωποι παίρνουν παράξενα πράγματα στα αεροπλάνα – αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Και η βαλίτσα που ελέγχθηκε για ένα ταξίδι από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το Ορλάντο της Φλόριντα στις 16 Νοεμβρίου περιείχε σίγουρα κάποια περίεργα πράγματα.

Είχε βάλει τη γάτα στη… βαλίτσα του

Καθώς περνούσε από το μηχάνημα ακτίνων Χ, οι υπάλληλοι μπορούσαν να δουν κάτι που φαινόταν να είναι μπουκάλια, ποτήρια κρασιού, ένα ζευγάρι σαγιονάρες – και το περίγραμμα μιας γάτας σε φυσικό μέγεθος.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022