Το ΕΠΑΛ Αγριάς στην Ισλανδία για την εναρκτήρια συνάντηση προγράμματος Erasmus+

Στην Ισλανδία ταξίδεψαν οι καθηγητές του ΕΠΑ.Λ Αγριάς Μαρία Μπάτσιου και Αναστασία Κουρεντζή την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου για την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ /KA219 Σύμπραξη σχολείων με τίτλο “Flying with the wings of Mythology through time and space” (Πετώντας με τα φτερά της Μυθολογίας στο χρόνο και στο χώρο).

Στο πρόγραμμα, στο οποίο το ΕΠΑΛ Αγριάς είναι συντονιστής, συμμετέχουν σχολεία από το Breiddalsvik της Ισλανδίας, το Vesilahti της Φινλανδίας, το Cesis της Λετονίας, το Czaplinek της Πολωνίας, το Nuoro της Ιταλίας (Σαρδηνία) και το El Vendrell της Ισπανίας.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των σχολείων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων, η συνάντηση στέφθηκε με επιτυχία καθώς όλοι οι εταίροι έδειξαν πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εξαιρετική επίσης υπήρξε και η φιλοξενία του σχολείου της Ισλανδίας, το οποίο μολονότι βρισκόταν σε χωριό 140 κατοίκων με μαθητικό δυναμικό 16 παιδιών ήταν άρτια εξοπλισμένο για να υποδεχθεί μια συνάντηση με εταίρους από άλλες χώρες.

Εκτός αυτού το περιβάλλον της Ισλανδίας ήταν ιδανικό για το πρόγραμμα αφού διαθέτει πλούσια μυθολογία και φύση που προδιαθέτει για τη δημιουργία μύθων και θρύλων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σχολείων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις οργανωτικές λεπτομέρειες του προγράμματος, να γνωρίσουν τη φιλοξενία του Ισλανδικού σχολείου και να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα και τον πολιτισμό της Ισλανδίας.

Η δεύτερη συνάντηση θα γίνει τον Φεβρουάριο 2018 στο Nuoro της Σαρδηνίας (Ιταλία) με συμμετοχή μαθητών και καθηγητών.