ΕΟΦ: Συναγερμός για συμπλήρωμα διατροφής – Προσοχή μην το χρησιμοποιείτε

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι το προϊόν CATZKILL PARANOIA BY NOT 4PUSSY το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα σαν συμπλήρωμα διατροφής, βρέθηκε να περιέχει σε υψηλή συγκέντρωση τις ουσίες caffeine (καφεΐνη)και Synephrine (συνεφρίνη) η οποία δεν περιλαμβάνεται στα συστατικά (δεν αναγράφεται στην ετικέτα) καθώς και το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό Διμέθυλο-άμινο-αιθανόλη (DMAE) σε συγκέντρωση που φαίνεται να έχει φαρμακολογική δράση. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Best Pharma Supplements Ltd, Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα παραπάνω προϊόντα δεν είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ και η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα μπορεί να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθει στην κατοχή τους το προϊόν, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

«Επισημαίνουμε ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Η πιο πάνω ειδοποίηση γίνεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASSF)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: Έθνος