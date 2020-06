ΕΟΦ: Αποσύρονται από την αγορά λευκαντικές οδοντόκρεμες

Την ανάκληση των παρτίδων N009CS με ημερομηνία λήξης, 06/2021 και N016CS με ημερομηνία λήξης, 08/2021, του καλλυντικού προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one λευκαντική οδοντόκρεμα wintergreen και των παρτίδων N017CS με ημερομηνία λήξης, 12/2021, N011CS με ημερομηνία λήξης, 08/2021, του προϊόντος ΥΟΤUΕL all in one λευκαντική οδοντόκρεμα snowmint, αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Αναφέρει ότι κατά την διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων εντοπίστηκε Υπεροξείδιο του Υδρογόνου σε ποσοστό, το οποίο δεν συμφωνεί με την επισήμανση.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τις συγκεκριμένες παρτίδες από την αγορά, υπογραμμίζει ο ΕΟΦ.

Πηγή: Έθνος