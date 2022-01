Εντυπωσίασαν οι βολιώτικες βιτρίνες – Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του Εμπορικού Συλλόγου

Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου όπως κάθε χρόνο διοργάνωσε το διαγωνισμό «Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα», που έγινε θεσμός για τους εμπόρους της πόλης μας. Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνει τους 3 (τρεις) νικητές του διαγωνισμού, οι οποίοι κρίθηκαν από το κοινό του FACEBOOK μέσω της αλληλεπίδρασης θετικών σχολίων στις φωτογραφίες του Άλμπουμ «Διαγωνισμός Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα 2021» στη σελίδα του FACEBΟOK “ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ”.

Το κοινό αποφάσισε με «like» , «τέλειο», «νοιάζομαι» και «ουάου» τους φετινούς νικητές :

1η θέση: Κόσμημα Ηλιόπουλος, Δημητριάδος 174 με 1.119 Like

2η θέση: Εσώρουχα «Αφή», Σπ. Σπυρίδη 59 & Σωκράτους με 1.058 Like

3ηθέση:Ενδύματα «Wardrobe», Αγ. Νικολάου 24 με 410 Like

Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου, ευχαριστεί τα καταστήματα μέλη :

Αξεσουάρ Αυτοκινήτων, «AUTOBALBUMIS», Πολυμέρη & Ι. Καρτάλη Λευκά Είδη, «Nice Day by Iro Karasmanoglou», Ελ. Βενιζέλου 17 Είδη σπιτιού & διακόσμησης «Αυλαία», Αναλήψεως 115 & Κοραή

που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Όπως τονίζεται:

Από το διαγωνισμό δεν βγήκε κανείς χαμένος, αφού τα στατιστικά στοιχεία του Facebook έδειξαν ότι 15.399 άτομα είδαν τις φωτογραφίες των καταστημάτων που συμμετείχαν και 1. 135 άτομα αλληλεπίδρασαν σχολιάζοντας και κοινοποιώντας τις δημοσιεύσεις. Θεωρούμε ότι για μια ακόμη χρονιά καταφέραμε να αναδείξουμε την ομορφιά και τη γοητεία των Χριστουγέννων μέσα από την καλαισθησία και την χριστουγεννιάτικη διακόσμηση των εμπορικών καταστημάτων της πόλης μας. Οι βιτρίνες ομορφαίνουν την εμπορική αγορά και μεταφέρουν το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων, που όλοι έχουμε ανάγκη.

Τα βραβεία Χριστουγεννιάτικη Βιτρίνα 2021 θα απονεμηθούν σε ιδανικές συνθήκες, εφόσον μας επιτρέψουν οι υγειονομικοί κανονισμοί.

Ένα θερμό ευχαριστώ στα μέλη μας και σε εσάς που στηρίζετε κάθε χρόνο το Διαγωνισμό και θα ευχηθούμε μια νέα Δημιουργική Χρονιά για όλους.