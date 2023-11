Εντίθ Πιάφ: Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» την τραγουδίστρια για να διηγηθεί την ιστορία της

Με αφορμή τα εξήντα χρόνια από τον θάνατο της Εντίθ Πιαφ, ένα μεγάλο βιογραφικό ντοκιμαντέρ έρχεται από την Warner Music Entertainment και την εταιρεία παραγωγής, Seriously Happy.

Το πιο χαρακτηριστικό αυτής της παραγωγής, είναι ότι η ιστορία της θρυλικής Γαλλίδας τραγουδίστριας θα ξεδιπλωθεί στην οθόνη, με τη δική της φωνή.

🎥Edith Piaf’s voice to be recreated using AI in biopic

https://t.co/LRSx7EmYpi

— The Telegraph (@Telegraph) November 15, 2023