Έντι Μέρφι: Θα βραβευτεί στις Χρυσές Σφαίρες για την πορεία του στον κινηματογράφο

Ο Έντι Μέρφι θα λάβει μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στην 80η απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood, ο κωμικός ηθοποιός θα λάβει το τιμητικό βραβείο «Cecil B. DeMille» για τη συνολική του πορεία και την καριέρα του στον κινηματογράφο.

Το εν λόγω βραβείο είναι μία τιμητική διάκριση για ηθοποιούς, παραγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους για τη συμβολή τους στην τέχνη του κινηματογράφου. Η πρώτη φορά που αποδόθηκε ήταν στην 9η τελετή των Χρυσών Σφαιρών το 1952 και πήρε το όνομα του από τον σκηνοθέτη που το παρέλαβε, Σέσιλ Ντε Μιλ.

Eddie Murphy to Receive Cecil B. DeMille Award at the Golden Globes https://t.co/hP8H8HWqoc

— Variety (@Variety) December 14, 2022