Ενοπλος πυροβόλησε μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ

Πυρ μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ της Νέας Υόρκης άνοιξε ένας ένοπλος άνδρας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Το εν λόγω περιστατικό έρχεται μόλις μερικές ώρες αφότου δύο αστυνομικοί δέχτηκαν επίθεση μέσα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα.

Oι αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που διέπραξε την ένοπλη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου. Ο ένοπλος περπατούσε στη λεωφόρο Longwood Avenue στο σταθμό Huntspoint γύρω στις 8 π.μ. και άρχισε να πυροβολεί σύμφωνα με τις πηγές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας υπαστυνόμος τραυματίστηκε από τα πυρά στο χέρι.

Οι πυροβολισμοί έγιναν σε λιγότερο από 12 ώρες μετά την επίθεση μέσα στο ίδιο αστυνομικό τμήμα του Μπρονξ όπου τραυματίστηκε ένας από τους δύο αξιωματικούς που βρίσκονταν σταθμευμένοι μέσα στο περιπολικό.

BREAKING: 2ND OFFICER SHOT: reports of an officer shot in the 41 precinct just hours after another officer was shot. @News12BX pic.twitter.com/i7KhrHJrTy

— Alexa Farrell (@AlexaNFarrell) February 9, 2020