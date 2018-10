Περιπολικά περικύκλωσαν το κτιριακό συγκρότημα στην Πενσυλβάνια που κατοικεί ο Φετουλάχ Γκιουλέν.

Σύμφωνα με την βρετανική Express, ένοπλος αποπειράθηκε να εισβάλει στο κτίριο και ο φύλακας έριξε προειδοποιητική βολή.

Lots of State Police outside the Turkish compound near Saylorsburg. Investigators haven’t said why they are here. @WNEP pic.twitter.com/Hz67vrfSyy

— Carmella Mataloni (@Carmella_News) October 3, 2018