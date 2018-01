Τουλάχιστον 4 ένοπλοι εισέβαλαν στο ξενοδοχείο Intercontinental στην Καμπούλ και άνοιξαν πυρ εναντίον πελατών σήμερα.

Αυτό έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών πληροφοριών του Αφγανιστάν που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα τις αναφορές επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πηγή από τις μυστικές υπηρεσίες δεν διευκρίνισε εάν υπάρχουν θύματα, τόνισε ωστόσο ότι «η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη».

Οι τέσσερις άντρες κρατούσαν αυτόματα και ήταν ζωσμένοι με εκρηκτικά.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα οι ένοπλοι μπήκαν στο ξενοδοχείο από την κουζίνα και κατευθύνθηκαν στα δωμάτια.

Πληροφορίες μιλάνε για νεκρούς και ομήρους ενώ μέρος του ξενοδοχείου αυτή την ώρα έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Porki Taliban repeats what it's masters perfected in Mumbai attack. Intercontinental Hotel in Kabul attacked by Taliban, guests killed, hostages taken. Gun battle still on https://t.co/9gXIi6becq pic.twitter.com/WErDBU3XGD

Η επίθεση ξεκίνησε όταν σημειώθηκε μια έκρηξη με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με μια πηγή από τους κόλπους των υπηρεσιών καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Η ομάδα των ενόπλων άρχισε να πυροβολεί στον τέταρτο όροφο του ξενοδοχείου προτού αποσυρθεί στον δεύτερο όροφο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Ακούω πυροβολισμούς προς τον πρώτο όροφο, όμως δεν γνωρίζω πού βρίσκονται. Έχουμε κρυφτεί στα δωμάτιά μας. Βοηθήστε προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να έρθουν γρήγορα» περιέγραψε ένας πελάτης, που δεν ήθελε να κατονομαστεί, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

#BREAKING | A group of three or four gunmen attacked the Intercontinental Hotel in the Afghan capital Kabul https://t.co/7EEobcy9uN

Το ξενοδοχείο Intercontinental της Καμπούλ είχε ξαναβρεθεί στο στόχαστρο ενόπλων, σε μια επίθεση την ευθύνη της οποίας είχαν αναλάβει οι Ταλιμπάν τον Ιούνιο του 2011, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 21 άνθρωποι.

To ξενοδοχείο είναι 5άστερο, πολυτελές, φιλοξενεί μεγάλο αριθμό πελατών και λειτουργεί από το 1969.

Intercontinental Hotel in #Kabul is under attack, three attackers are inside firing on people.

It is a five stars hotel located in the Kârte Parwân area. It served as the nation's first international luxury hotel, one of the most visited by foreigners since its opening in 1969! pic.twitter.com/3B2Tu7pmEK

— Khalid Amiri (@KhalidAmiri01) January 20, 2018